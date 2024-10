Velünk véget ér: újabb Colleen Hoover könyvből készítenek filmet

Újabb Colleen Hoover regény hódítja meg a filmvásznat 2026-ban. Sajnos ki kell ábrándítsunk mindenkit, nem az It Ends with Us - Velünk véget ér folytatását jelentették be, hanem az Emlékek róla című másik sikerkönyvének az adaptációját. A szereplőket még nem hozták nyilvánosságra, de az ígéretek szerint jövőre megkezdődik a forgatás, hogy következő évben láthassuk a filmet.

2026-ban érkezik a Velünk véget ér után az Emlékek róla (Fotó: Facebook)

Velünk véget ér után Emlékek róla

A könyv hivatalos fedlap szöveg szerint a főhős, Kenna ​Rowan öt évet töltött börtönben egy végzetes kimenetelű hiba miatt, és most visszatér a városba, ahol az élete félresiklott, abban a reményben, hogy találkozhat négyéves lányával. De a hidakat, amiket Kenna felégetett maga mögött, lehetetlen újjáépíteni. Lánya életének fontos szereplői mind távol akarják tartani a gyerekétől, bármennyire keményen dolgozik is azon, hogy bizonyítson. Az egyetlen, aki nem zárta be előtte az ajtaját, az Ledger Ward, a helyi kocsma tulajdonosa, aki szinte az utolsó reménye, hogy utat találhat a lányához. Ha azonban bárki is rájön, hogy Ledger lassan Kenna életének fontos részévé válik, mindketten elveszíthetik a számukra legfontosabbak bizalmát. A nehézségek ellenére Ledger és Kenna között kialakul valami, és ahogy az érzéseik erősödnek egymás iránt, úgy nő a kockázat is. Kennának módot kell találnia arra, hogy vezekeljen a múlt hibáiért, hogy a reményre és a gyógyulásra alapozva új jövőt építhessen.

Blake Lively még mindig bizonytalan a Velünk véget ér folytatásával kapcsolatban (Fotó: AFP / Justin Tallis)

Velünk véget ér folytatás elnapolva

Úgy túnik, Kenna és Ledger szerelmének hamarabb tudunk drukkolni a mozikban, ugyanis a közel 350 millió dolláros bevétel ellenére egyelőre nincs hivatalos bejelentés arról, hogy a jön Velünk véget ér folytatása, ugyanis a főszereplő Blake Lively és a férfi főszerepet alakító, egyben a film rendezője, Justin Baldoni annyira összebalhézott a forgatás és az utómunkák alatt, hogy a promóciós körúton se voltak hajlandók együtt fotózkodni. Sőt Lively állítólag kijelentette, nincs az a pénz, hogy újra Baldonival dolgozzon. A rajongók remélik, hogy csitulnak a kedélyek és hamarosan megegyeznek a folytatásról.