A trilógia ékköve lett a Venom - Az utolsó menet

Új rendező, régi hibák

A harmadik részre ismét egy új rendező jutott Ruben Fleischer és Andy Serkis után, bár Kelly Marcel már az első két fejezetnél is fontos szerepet vállalt a forgatókönyvek megírásával, ezúttal a rendezést is magára vállalta. A történet egyenetlen ritmusa, és a sztori tartalmához képest talán túlzottan hosszú játékidő megmutatta, hogy nem a legtapasztaltabb kezekbe került a mozi. A forgatókönyvet ismét a rendezői debütálását jegyző Marcel írta, és hát az is tartogat magában logikai bukfenceket, ostoba döntéseket, továbbá az előző részekre jellemző gyengécske poénokat, és abból ráadásul nem is keveset. Persze, aki ezek miatta szerette meg Venom karakterét, az egyáltalán nem fog csalódni.

Tom Hardy ellopja a show-t (Fotó: Northfoto/Sony Pictures / Marvel)

"Mi... vagyunk... Venom"

Eddie Brock és hatalmas, földönkívüli barátja ebben részben találnak igazán egymásra, és legalább annyira szól a mozi kettejük barátságának érzelmi kicsúcsosodásáról, mint a Földre csöppent idegen lények vérre menő viaskodásáról. Igaz, a látványon van még mindig a legnagyobb hangsúly, nem a drámán, és az akciójelenetekre nem is lehet egy rossz szavunk sem. Ahogyan Tom Hardy játékára sem, aki zseniális alakításával most is ellopja a show-t. Hozzá kell tenni, nem nagyon volt nehéz dolga, mivel sem a régi, sem az új arcok nem tudtak maradandót alkotni, ám ez nem feltétlen a színészek hibája, inkább a kidolgozatlan karaktereké. Chiwetel Ejiofor hozza azt, amit egy különleges rendfenntartó egység vezetőjének szerepe megkövetel, de annál nem többet. A tragikus háttérsztorival ellátott tudóst alakító Golden Globe-díjra jelölt Juno Temple sem tudott mit kezdene karaktere súlytalanságával. Ám a képregényfilmek világába hippiként visszatérő Rhys Ifans üdítő perceket csen a játékidőbe.

"Mi... vagyunk... Venom..." (Fotó: Northfoto/Sony Pictures / Marvel)

Knull csak beköszönt

A képregények egyik legrettegettebb ellenfeléből, Knullból nagyon keveset látni, és zagyvaságnak tűnő szabadulási tervét sem próbálja meg a mozi sokáig magyarázni. A kevés játékideje nem meglepő, hiszen a Sony és a mozi direktora is már előre kijelentette, hogy csak bevezetni fogják a karaktert, a jövőben majd többet láthatunk belőle valószínűleg. Meghatározó fő gonosz hiánya ide vagy oda, enélkül is működik a film, mely szinte végig képes fenntartani a figyelmet, és nem fullad érdektelenségbe. A főhősökre leselkedő számtalan veszély és kettejük között kialakult kötelék hatására elkezdünk komolyan aggódni értük, így téve az egész moziélményt izgalmassá, és előreláthatólag anyagilag meglehetősen sikeressé is.