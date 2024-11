Férfiak, akik ellopták a show-t 2024-ben

A szerelmi háromszög, ami lázban tartotta az idei moziközönséget

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hugh Jackman (Deadpool és Rozsomák)

Két évvel ezelőtt bombaként tarolta le a netet, hogy Hugh Jackman visszatér legemblematikusabb szerepéhez, és a 2017-es Logan után ismét eljátssza Farkast, vagyis pontosabban Rozsomákot. Az év talán legnagyobbat szóló mozijában, Ryan Reynolds oldalán Jackman képes volt új színt vinni a karakterbe (és nem csak annak ruhájába), és az alaposan kidolgozott felsőteste mellett játékát sem győzték dicsérni az emberek.

Hugh Jackman és Ryan Reynolds párosa igazi dinamit duóvá vált idén nyáron

(Fotó: JLPPA / Bestimage)

Javier Bardem (Dűne: Második rész, Szörnyetegek)

Az utánozhatatlan orgánumú spanyol szívtipró idén a mozit és a televíziót is meg tudta hódítani. Előbb fontos mellékszerepet töltött be a Dűne: Második részben, akinek számtalan idézhető szövege elárasztotta a film megjelenésekor az internetet, így lett mém Javier Bardemből. Majd ezután a Netflix sikersorozatában is maradandót alkotott, amikor a Szörnyetegek második évadában játszott egy a gyermekei életét megkeserítő családapát.

Javier Bardem (balra) a mozi után a tévét is elfoglalta idén

(Fotó: ZUMAPRESS.com / 2024 - Monsters - TV Series/ZUMAPRESS.com)

Cooper Koch és Nicholas Alexander (Szörnyetegek)

Ha már szóba kerültek a Menendez-fivérek, mellettük sem mehetünk el szó nélkül. A testvérpárt alakító fiatal színészek szinte ismeretlenül csöppentek bele a Netflix egyik legnépszerűbb, igaz történeteket feldolgozó bűnügyi sorozatának folytatásába, de az már biztos, hogy mindenki megjegyezte a nevüket. Az Erik Menendezt megformáló Cooper Koch ráadásul máris próbálja magát eladni egy következő projektbe, ő akar lenni az új Amerikai pszichó főszereplője.

Nicholas Alexander és Cooper Koch a Menendez-testvérek szerepében

(Fotó: ZUMAPRESS.com / 2024 - Monsters - TV Series/ZUMAPRESS.com)

David Jonsson (Alien: Romulus)

Az elmúlt bő egy évtizedben már párszor próbálkoztak feléleszteni az Halál-franchise-t, és idáig Fede Alvareznek sikerült a legélvezhetőbb darabot vászonra vinnie, az Alien: Romulus című alkotással. A mozi sikerében közrejátszott a megannyi magyar stábtag is, de akit főképp érdemes kiemelni, az David Jonsson. A fiatal brit színész képes volt felnőni a régi filmekben látott androidokat alakító Ian Holmhoz vagy Lance Henriksenhez, és az élettelen, mechanikus testbe lelket tudott csempészni játékával, ezzel pedig el is csente a reflektorfényt a többiek elől.