A film, ami ebédlőasztalhoz ültette a szuperhősöket - 20 éves A Hihetetlen család

A kétezres években virágkorukat élték a szuperhősökről szóló alkotások. Sam Raimi Pókember, Christopher Nolan Batman, Ang Lee pedig Hulk sztoriját filmesítette meg, hogy csak néhányat említsünk. Nem véletlen, hogy az animációs filmek is elkezdtek nyitni ebbe az irányba, és 2004-ben meg is jelent a Pixar jóvoltából A Hihetetlen család. Valamiben viszont merőben eltért ez a darab, a fentebb említett művektől. Nem, nem abban, hogy azok élőszereplősek, itt pedig animálva vannak a karakterek, hanem abban, hogy sokkal hétköznapibbak a szereplők. Egy olyan család éltébe kukkanthatunk be, melynek tagjai próbálnak szuper erejüket titokban tartva, visszavonulva, a normális emberek életét élni. A szerethető figurákkal rendkívül könnyű azonosulni, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint bárki a nézők közül. Részben ebben is rejlik a két Oscart is elhódító mese évtizedek óta tartó, töretetlen sikere, a mozi 20. születésnapja alkalmából pedig listába szedtük elkészültének legérdekesebb kulisszatitkait.

A Hihetetlen család próbál egy teljesen hihető életet élni (Fotó: leeann)

A Hihetetlen család kulisszatitkai

1. A mozi író-rendezője, Brad Bird saját életéből merített ihletet, mikor a ’90-es évek elején nehezére esett megtalálni a család és a munka közötti egyensúlyt.

2. Samuel L. Jacksont azért választották Fridzsiman szerepére, mert Brad Bird azt akarta, hogy annak a karakternek legyen a legvagányabb hangja.

3. Amikor Willnek futás utáni jelenetei voltak a filmben, a rendező a család leggyorsabb tagjának hangját adó gyerekszínészt, Spencer Foxot kiküldte futni pár kört a stúdió körül, hogy realisztikusan hangozzon, amint levegő után kapkod a karaktere.

Illana és Will, a szupergyerekek (Fotó: holly)

4. A munkaidő nem egyenlő arányban oszlott el a színészek között. Amíg az Öcsi/Szilánk hangját kölcsönző Jason Lee sorait mindössze négy nap alatt rögzítették, addig a főszereplő, Mr. Irdatlan bőrébe bújó Craig T. Nelson szövegét közel két éven át vették fel.

5. Bár Brad Bird arca ugyan nem túl ismert a közönség számra, ennek ellenére, akik már legalább egyszer látták a filmet, azok felismernék a rendezőt is, mivel az ő vonásai alapján alkották meg a mese fő gonoszának, Szilánknak a megjelenését, küllemét. A jellegzetes járását pedig a stúdió egyik alkalmazottja inspirálta.