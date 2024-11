Dwayne Johnson kigyúrt manóként mentené meg a karácsonyt

Kristofer Hivjura (bal oldalt) rá sem ismerni a rengeteg rétegű maszk alatt

(Fotó: ZUMAPRESS.com / � 2024 by Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)

A színészi játék oly színtelen, akár a frissen hullott hó

A szereplőket tekintve a mozi el van látva nagyobbnál nagyobb nevekkel. Az Oscar-díjas J. K. Simmons hihetetlen formát gyúrt össze magának, ilyen fittnek még sosem láttuk a Mikulást, az már biztos. Dwayne Johnsont a Télapó, vagy ahogy a filmben hivatkoznak rá „Piros 1-es” segítőinek, a manók a vezetőjének szerepében láthatjuk. Mondhatnánk, hogy ugyanazt hozta magával ebbe az akcióba, amit a korábbi filmjeiben tapasztalhattunk tőle, de igazából még azt a keveset is redukálni tudta. Még kevesebb bunyó, még kevesebb egysoros, még kevesebb érzelem. Karakterét próbálták mélyíteni egy, a cselekményben felvetett kérdéssel, azonban erről a néző a sztori végére már teljesen elfeledkezik. Az az ember érzése, hogy a Sziklát különösebb instrukciók nélkül csak úgy bedobták a díszletbe (ahonnan órákat késett), és annyit mondtak neki, csinálj valami „Sziklásat”. Bár ez az ő esetében egyáltalán nem meglepő.

Charlie angyala (Lucy Liu) és Amerika Kapitány (Chris Evans) egy filmben

(Fotó: MGM Films / ZUMAPRESS.com/© MGM Films)

Nála már csak Chris Evans érti kevésbé, mit is keres ebben a filmben. Talán egy fokkal mélyebb tónusú az általa formált apafigura, aki elhanyagolja fiát, mert túlságosan leköti a hekkelés meg a szerencsejáték, azonban még ez is vajmi kevésnek bizonyul. A játék lélektelensége szinte mindenkiről elmondható, legfőképpen a Télanyót alakító Bonnie Huntról, aki pont annyi érzelmet visz a vászonra, mint egy karácsonyi mintás szalvéta. A felismerhetetlenségig maszkírozott Kristofer Hivju (Trónok harca) mentette meg ebből a szempontból A hullahó-akciót, szabályosan ellopta a show-t, az ő játékát felüdülés volt nézni a többiekéhez képest. Hivjunak volt is kitől elcsenni a reflektorfényt, és Kiernan Shipka nem is nehezítette meg a feladatát a súlytalan játékával.

Sosem láttunk még ennyire fenyegető megjelenésű hóembereket

(Fotó: MGM Films / 2024 - Red One - Movie Set/© MGM Films)

Megéri megnézni A hullahó-akciót?

Családi programnak tökéletesen megfelel, hiszen a gyerekeket és (talán) a felnőtteket is le tudja kötni, és nem veszi túlzottan igénybe az agytekervényeket sem, tehát lazításra, karácsonyi kikapcsolódásra teljesen alkalmas. Dwayne Johnson vagy Chris Evans rajongóinak kissé félve lehet csak ajánlani, hiszen a színészek nem voltak túlzottan jó formában. De egy doboz pattogatott kukoricával, vagy némi karácsonyi csemegével könnyebben csúszik majd le a torkukon.