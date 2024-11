Mission Impossible 8 – Simon Pegg szerint ez lesz a legjobb

A Mission Impossible 8 – Végső leszámolás 2. része még az idei párizsi olimpián is helyt kapott, akkora durranás lesz Ethan Hunt vélhetően utolsó bevetése. A 2025-ben bemutatásra kerülő akciófilmről sokan, sok mindent mondanak és ebbe a sorba állt most be az ismét Benji Dunn bőrébe bújó színész, Simon Pegg, aki szerint ez lesz minden idők legjobb Mission Impossible-mozija.

Hamarosan érkezik a Mission Impossible 8 (Fotó: Northfoto)

A Mission Impossible 8-at tartja a legjobbnak

Simon Pegg meggyőződése, hogy a Végső leszámolás 2. része a Mission Impossible franchise legjobbra sikerült darabja, sőt egyenesen banánnak nevezte azt, annyira menőnek tartja a 2025-ben érkező, Mission Impossible-mozit. A színész Michael Rosenbaum Inside of You című podcastjének vendégeként fejtette ki véleményét.

Nemrég fejeztem be a forgatást, még egy napom van hátra a leadásig. Már láttam, banán! Egyértelműen banán! Amit [Cruise] ebben véghez visz, az totálisan megzavarja az elmét. Úgy vélem, ez a legeslegjobb. Ezt nem azért mondom, mert köteleztek rá, hogy ezt mondjam, hanem azért, mert tényleg úgy gondolom, hogy hatalmas lesz

– fejtette ki véleményét a Mission Impossible sztárja az Inside of You with Michael Rosenbaum podcastben.

Simon Pegg nagyon jó véleménnyel van az új Mission Impossible-ről (Fotó: Northfoto)

Ez lesz Ethan Hunt számára az utolsó tánc?

Nagy várakozás övezi a Végső leszámolás 2. felvonását, mivel a Mission Impossible legutolsó része cliffhangerrel ért véget. A Benji Dunnt megformáló színész pedig csak tovább erősítette a közönségben a várakozást Tom Cruise akciófilmje iránt. Simon Pegg, aki az utóbbi években A fiúk című szuperhősös sorozat Hugh Campbelljeként is nagyot alakított, 2006-ban tűnt fel először a Mission Impossible franchise 3. részében.

A Mission Impossible 8 rengeteg meglepetést tartogat ( Fotó: Northfoto)

A Mission Impossible 8. részének címe igencsak hangzatos, de vajon elhozza Ethan Hunt végső megbízatását? A rajongók találgatnak, tűkön ülnek és vágják a centit 2025. május 23-ig. Mindenesetre, ha valóban véget ér a Tom Cruise által legendássá tett ügynök útja, úgy biztosak lehetünk benne, hogy Ethan Hunt nagy robajjal, lenyűgöző képi világgal és szívbemarkoló képsorokon fog távozni. De vajon mi lesz a többiek sorsa? 2025 tavaszán kiderül!