Merülés a moziban: ezek a legemlékezetesebb víz alatt játszódó filmek

Víz alatt forgatni sokáig lehetetlennek számított, és manapság is macerás mutatvány a felszín alá vinni egy film történetét. De akiknek sikerül, annál nagyobb hatást érnek el vele, mint ahogy azt a Comandante - A parancsnok című olasz film megjelenésének apropóján készült listánk szereplői meg is mutatják.

A Comandante - A parancsnok egy olasz második világháborús sztorit mesél el

(Fotó: Youtube - Budapest Film Zrt.)

A tengeralattjáró (1981)

A maga idejében a német és európai mozi szuperprodukciója volt, a zenéje is ikonikussá vált, hollywoodi karrierhez segítette Wolfgang Petersent, és ma már minden idők legjobb háborús filmjei között emlegetik. Létezik belőle két és fél órás mozis, háromszor 60 perces tévés, de három és félórás rendezői változat is, de a második világháború idején a tenger mélyén egy fémdobozba zárt legénység küzdelme mindegyikben torokszorító.

A tengeralattjáró a valaha készült egyik legkiemelkedőbb háborús dráma

(Fotó: Photo12 via AFP)

A nagy kékség (1988)

A világ két legjobb szabadtüdős búvárának barátsággal és rivalizálással színesített mélytengeri története sztárt csinált Jean Renóból, befutott vele a rendező Luc Besson, és kultfilm lett belőle szerte a világon. A különleges hangulatú és látványvilágú filmben a főhősök a víz alatt látszólag a sikert keresik, de önmagukat találják.

Luc Besson megmutatta, a víz alatt is tud maradandót alkotni

(Fotó: AFP)

A mélység titka (1989)

James Cameron közismerten minden idők leginkább vízmániás rendezője: nem csak a Titanicot süllyesztette el a tenger fenekére, de maga is leereszkedik oda rendszeresen kutatási és filmezési céllal. A filmjei pedig jelentős arányban játszódnak a felszín alatt, mint például a 80-as évek egyik kiemelkedő sci-fije, amiben még a hidegháború idején ragadnak a mélyben a hősök, meglepő dolgokat találva.

James Cameront nagyon vonzza a víz alatti világ

(Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Némó nyomában (2003)

Víz alatt forgatni rendkívül macerás dolog, sokáig lehetetlennek is számított, és manapság is inkább digitális úton varázsolják oda az élethű folyadékot a vonatkozó filmekbe. Az animációs moziknak ebből a szempontból könnyebb a dolga, így gyakrabban is visznek meséket a víz alá.

Mind közül pedig talán a Némó nyomában művelte ezt a legemlékezetesebb módon, egy elveszett kis bohóchal után kutató tengeri apuka történetével.

A Némó nyomában máig az egyik legsikeresebb Pixar-mese

(Fotó: DISNEY ENTERPRISES / NORTHFOTO/(©) Copyright 2003 by DISNEY ENTERPRISES.)

Aquaman (2018)

Az utóbbi években akkora dömpinget kaptunk szuperhősökből a moziban, hogy természetesen jönnie kellett egynek a tenger mélyéről is. Aquaman persze szárazon is harcképes, de igazából a vízzel van jó barátságban, a kalandjai pedig olyan közönségkedvencnek bizonyultak Jason Momoa hathatós közreműködésével, hogy egész filmszéria kanyarodott belőlük.