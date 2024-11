Így meztelenkedett Demi Moore az év leggusztustalanabb filmjében

A szer: test és lélek

De A szer nem kizárólag a testről, hanem legalább annyira a pszichéről fogalmaz meg hol határozott, hol óvatos állításokat – ám ha ezt a kettőt (test és lélek) együtt vesszük, akkor is eljutunk a lényeghez: ha például a Carrie-t (1976, r.: Brian De Palma) a pubertáskor, a Rosemary gyermekét (1968, r.: Roman Polanski) pedig az anyaság női (test)horrorjaként értelmezzük (akkor is, ha férfiak rendezték ezeket), akkor a biológiai láncolatban A szer az időskor női testhorrora, egyedisége pedig épp abban áll, hogy a nők öregedéséről igyekszik markáns megállapításokat tenni, nem csupán test, de lélek vonatkozásában is.

Sőt. Magáról a filmtörténetről is. A „te nem is léteznél nélkülem” megállapítása ugyanis egy olyan filmben, amely egyaránt megidézi a Carrie-t, Kubrick Ragyogását vagy David Lynch és a "testhorror-király" David Cronenberg munkáit (ahogy Fargeat első filmje, A bosszú is a Kill Bill, a Mad Max és a Rambo világát helyezte „feminista” kontextusba), és a show-biz világában játszódik, nem csupán az idős és fiatal emberek kapcsolatáról, az átörökített életről, de a filmörökségről is mesél: semmi sincs előzmények nélkül (Fargeat esetében egyéb iránt Julia Ducornau filmjeivel szokás rokon vonásokat kimutatni, ám ez csak annyit bizonyít, hogy a testhorror szubzsánerében felcsapott egy francia „feminista” új hullám).

A szer

Idős és fiatal, illetve a test és a lélek meséjénél maradva: A szer főhősnője, az 50 éves, gyerektelen és férjezetlen Sparkle épp azért él a feketepiaci vegyület lehetőségével, amiért képtelen elpusztítani annak következményét, a rajta élősködő „másik ént”: retteg a magánytól. Ahogy Sparkle egy magányos öregemberben fedezi fel a szert figyelmébe ajánló fiatal orvos „gazdatestét” is – Fargeat nem kevesebbet állít, mint hogy az időskor legnagyobb átka nem a test hanyatlása, hanem a magány kiszolgáltatottsága, amivel (ahogy a filmben is) az ember, társas lényként tulajdonképpen egész életében sakkban tartható. Csakhogy amíg az ember fiatal, addig úgy érezheti, hogy a karrier, a külső világ felszínes visszaigazolása (A szer univerzumában a közönség „imádata”) kielégítheti a valódi, mély emberi kapcsolatok iránti igényt – ennek a kártyavárnak az összeomlása lesz a „csillogásért” az igazi életet feláldozó Sue és voltaképp Sparkle tragédiája is. Mert ahogy semmi sincs előzmények nélkül, úgy az előzmény sem ér fabatkát sem folytatás nélkül, az örökséghez pedig örökítés szükséges – A szer „sztárjai” valójában magányos csillagok (nem véletlen, hogy a nyitó- és záróképeken Sparkle csillaga egymagában áll a hírességek sétányán), amelyek kihunynak és előbb-utóbb a feledés homályába vesznek.