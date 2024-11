A szomszéd szoba: Hogyan haljunk meg? Ismét mesterművet alkotott Pedro Almodóvar

Sokáig ellenállt a 75 éves Pedro Almodóvar annak, hogy angol nyelvű filmet készítsen. A Szomszéd szoba azonban végül - majd' 40 évnyi várakozás után megszületett. Ugyanis ennyi ideje akarta Hollywood, hogy a mester angol nyelvű filmet készítsen. Bár az utóbbi évben forgatott két, angol nyelvű rövidfilmet, az Emberi hangot Tilda Swintonnal és a Strange Way of Life-ot Ethan Hawke-val és az éppen gladiátorkodó Pedro Pascallal, de nagyjátékfilmet csak spanyolul készített. Évekig pletykálták, hogy a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett főszereplésével készíti el a Manual of a Cleaning Woman című filmet, de végül Julianne Moore és Tilda Swinton dinamitduója és A szomszéd szoba című film mellett tette le a voksát, ami számos vitát fog kiváltani az emberekből! Az Origo egy madridi vetítésen tekintette meg az év egyik legemlékezetesebb filmjét.

Az év egyik lejobb filmje lett A szomszéd szoba (Fotó: Northfoto)

A szomszéd szoba Pedro Almodóvar hattyúdala?

Bár az élete nagy részén már túlvan a spanyol mester, ez a film sokkal inkább a feltámadása, dacára annak, hogy kőkeményen a halálról beszél. Almodóvar az utóbbi 15 évben elfáradt, ami jellemző a rendezőkre: kevés az új téma, saját sablonjaikba süllyednek, nem szólítják meg az új generációt és előbb-utóbb közepes alkotásokkal vonulnak nyugdíjba. Ha a szívünkre tesszük a kezünket, az utolsó igazán eredeti és kiugró Almodóvar film a Volver volt 2006-ban. Utána jöttek a jobb fan-service filmek, mint a Bőr, amelyben élek, a Fájdalom és dicsőség vagy a Párhuzamos anyák, és pár melléfogás, mint a Megtört ölelések vagy a Szeretők, utazók. Egyik se volt egy eredeti film, mindegyiknél az az érzésünk, hogy Pedro újrahasznosította valamelyik korábbi sikerét. A szomszéd szoba alaptémája a halál, ami se nála, se más rendezőnél nem új téma, ám ahogy Almodóvar hozzányúlt, az annyira sokkolóan emberi, ahogy eddig nem sokan mertek a témával foglalkozni. Mindehhez persze szüksége volt két olyan zsenire, mint Tilda Swinton és Julianne Moore, akik - bár egy amerikai és egy angol színésznőről beszélünk - tökéletesen a magukévá tudták tenni Almodóvar nagyon spanyol szerzői világát.