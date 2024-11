Drew Barrymore és Adam Sandler kapcsolata új szintre lépett

Adam Sandler karrierje során több színésznővel is kialakított baráti, illetve munkakapcsolatot. A Jóbarátok című sorozat két sztárja is visszatérő szereplője volt Sandler filmográfiájának. Coutney Cox olyan mozikban tűnt fel, mint a Csontdaráló vagy az Esti mesék, míg Jennifer Aniston a Kellékfeleségben és a Gyagyás gyilkosságban játszott a többszörös Arany Málna díjas színész oldalán. Bár mindkét kollégájával jó kapcsolatot ápol, mégis egy harmadik színésznő számít Sandler legjobb barátnőjének, aki nem más, mint Drew Barrymore. A Golden Globe-díjas Barrymore-ral már a '90-es évek közepén jóban lettek, ekkorra már túl voltak pár sikerfilmen, de igazából még mindketten csak keresték a helyüket Hollywoodban. Aztán nem sokkal később, 1998-ban már debütált is első közös mozijuk, a Nászok ásza.

Drew Barrymore és Adam Sandler a Nászok ásza óta ápol szoros baráti kapcsolatot

(Fotó: Entertainment Pictures / 1998 - The Wedding Singer - Movie Set/© 1998 by New Line Cinema)

Három évtized, három közös film

Bár mindketten megerősítették többször is, hogy sosem volt közöttük több barátságnál, filmjeikben valamiért mindig szerelmeseket játszanak. Adam Sandler mindegyik filmben fut a színésznő után: A Nászok ászában esküvői énekesként veszi le a lábáról a pincérnőt alakító Drew Barrymore-t, a 2004-ben megjelent Az 50 első randiban hősszerelmes állatkerti gondozó szerepében próbálja elnyerni az amnéziás lány szívét, míg az idén tízéves a Kavarásban pedig egy rosszul sikerült, és rendkívül hosszúra nyúlt első randevú történetét mesélik el.

Az Adam Sandler filmek egyik legjobbjaként van számon tartva az 50 első randi

(Fotó: KPA Honorar & Belege / KPA Honorar & Belege/Film)

Adam Sandler lánya meglátogatta Barrymore-ékat

A színésznő saját műsorában, a The Drew Barrymore Show-ban mesélt el egy Adam Sandlerrel közös filmjével, Az 50 első randival kapcsolatos sztorit, amely megmelengette a szívét, és azt mutatja, kollégájával kötött barátsága nem ér véget velük, hanem továbbszállt a következő generációra:

„A lányom és Adam lánya együtt nézték [Az 50 első randit] a házamban egyik este. Én pedig kérdőre vontam őket: »Miért nézitek ezt? Nincs elegetek belőlünk?« De olyan boldogan nézték, és olyan édes és csodálatos volt ez az egész.”

– mondta a Golden Globe-díjas színésznő.

A két színésszel kapcsolatban egyébként az elmúlt években felröppent több olyan pletyka is, hogy a jövőben ismét közös filmen fognak dolgozni, de egyelőre semmi konkrétumot nem lehet tudni ezzel kapcsolatban. Az viszont biztos, hogy a páros rajongói epekedve várják az újabb projektjüket.