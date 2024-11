20 éves az Alfie című film: mi lett Jude Law nőivel?

20 évvel ezelőtt csendült fel Mick Jagger Old habits die hard című száma, amint a szívtelen szívtipró rájött arra: van élet a bugyivadászaton is túl. Alfie a kétezres évek elején a mostani wannabe pasik prototípusa volt: jó cuccokban, vacak munkát végzett, túlköltötte magát és volt körülbelül öt jó ruhája, ami pont arra volt jó, hogy minden este más nőt vigyen az ágyba. Ezek a szépfiúk azonban vagy felnőnek vagy önmaguk poklába zuhannak, ahogy ez a főhősünkkel is történik, és bizony egy ponton túl ideje a számvetésnek. Alfie felnövéstörténetét számos izgalmas női karakter kísérte végig, kiváló színésznők előadásában, most azt nézzük meg, mi lett velük a 2004-es film után.

Alfie 20 éve törte össze a női szíveket, Jude Law zseniális volt a szerepben

(Fotó: Northfoto)

Alfie női: sikersztorik és bukások

Marisa Tomei az Alfie előtt és után is sztár maradt

(Fotó: Northfoto)

Marisa Tomei

Az idén 60 éves színésznő már túl volt egy Oscar-díjon, amikor megkapta az egyedülálló anya, Julie szerepét. Szegény azt hitte, monogám a kapcsolata Alfie-val, aki azonban tangával a zsebében tért haza, így ajtót mutatott neki a vagány anyuka, akinek egy bűne volt, tényleg szerette a limuzinsofőrt. A színésznő karrierje azóta is töretlen, olyan filmekben láthattuk, mint az Őrült, dilis szerelem vagy az új Pókember-trilógia, ahol a Peter Parker vagány és dögösebb kiadású May nénikéjét alakítja.

A 77 éves Susan Sarandon máig egy élő legenda és kirobbanó formában van

(Fotó: Northfoto)

Susan Sarandon

A 77 éves színésznő még a dögös 50-es Liz figuráját hozta a filmben, aki Alfie női megfelelője, aki még érett nőként is tudta használni a csáberejét és a férfiakat. A szívtipró jó útra tért volna, ám sajnos a férfiakra is igaz a mondás: mindig van egy feszesebb és fiatalabb. Sarandon élő legenda volt már a forgatás idején, az 1975-ös Rocky Horror Picture Show-ban megismert sztár karrierje töretlen, bár az utóbbi pár évben inkább csak sorozatokban és néhány kisebb bugyuta vígjátékban tűnt fel. Mostanában nem forgatott, ugyanis Palesztin-szimpatizáns megjegyzései miatt kisebb botrány alakult ki körülötte.

Nia Long jövőre térhet vissza az A-listás sztárok közé

(Fotó: Northfoto)

Nia Long

Alfie legjobb barátjának, Marlonnak a barátnője se volt szent, főleg ha egy kicsit megcsúszott a tequila. Azonban Lonette-el nem csak a tequila csúszott be, hanem egy nem kívánt terhesség is. Alfie és Lonette együtt indulnak el az abortusz klinikára ám az 1966-os eredeti filmmel ellentétben itt nem történik meg az abortusz. Alfie nemcsak egy barátot, hanem egy gyermeket is elveszít. Nia Longot a Gagyi mami című filmben ismertük meg, ám az utóbbi években igen csendes volt a karrierje felejthető filmekkel. Jövőre azonban jöhet a nagy visszatérés az 54 éves színésznő számára, Michael Jackson édesanyját alakítja a Michael című életrajzi filmben.