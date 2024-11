Ben Stiller 59 éves – Öt film, amit muszáj látnia tőle

Ben Stiller 1965. november 30-án látta meg a napvilágot, Benjamin Edward Meara Stiller néven. A ’90-es évek közepének egyik nagy szenzációja, a Frat Pack néven közismertté vált – jobbára vígjátékokon dolgozó – csoportosulás tagjaként vált világhírűvé. Stiller és társai teljes egészében meghatároztak egy évtizedet – már ami a vígjátékokat illeti. A születésnaposunknak olyan társai voltak a „bűnben”, mint Owen Wilson, Luke Wilson, Will Ferrell, Steve Carell, Jack Black, Paul Rudd és Vince Vaughn. Nem könnyű Ben Stiller munkásságát öt filmre szűkíteni, de megpróbáltuk az 59. születésnapját ünneplő szupersztár filmográfiájának javát összeszedni.

Ben Stiller Hollywood egyik legnagyobb nevettetőévé vált az évek során (Fotó: Getty Images via AFP)

Walter Mitty titkos élete

Az amerikai író, James Thurber novelláját feldolgozó film középpontjában egy igazi álmodozó áll, aki a Life Magazine kötelékében alkalmazott, és amikor veszélybe kerül a munkája rákényszerül, hogy kitörjön a saját elméjéből és a való világban kezdjen el cselekedni. Walter Mitty (Ben Stiller) így indul el élete legnagyobb és legvalódibb kalandjára: cégük eltűnt fotóriporterének (Sean Penn) nyomába ered.

Kis érdekesség a Walter Mitty titkos életével kapcsolatban, hogy a 2000-es évek elején már szóba került a mozi újbóli megfilmesítése Steven Spilberg rendezésében, Jim Carrey főszereplésével, ám a DreamWorks elkaszálta a projektet.

Rendezte: Ben Stiller

Szereplők: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig

Megjelenés éve: 2013

Walter Mitty (Ben Stiller) élete legnagyobb és legvalódibb kalandját éli meg (Fotó: Photo12 via AFP/Twentieth Century Fox)

Apádra ütök trilógia

Ben Stiller legnagyobb bevétellel járó és egyetlen sikeres folytatást kapó mozi-sorozata a három részt is megélt Fockers trilógia, amely hazánkban Apádra ütök (2000), Vejedre ütök (2004) és Utódomra ütök (2010) címmel vált igazi kult-vígjátékká. A filmek középpontjában Greg Focker (magyarul is nagyon találó: Greg Beckur) férfiápoló és az egykori CIA szuperügynök, Jack Byrnes (Rober DeNiro) csatározása áll, amely három részen keresztül is képes volt lenyűgözni a közönséget. A kőkemény alfa és az esetlen "alfa" mindent elkövet, hogy bizonyítsák a saját igazukat, ebből pedig mindhárom alkalommal a nézők jönnek ki győztesen.