Bosszúállók – A top 10 lélegzetelállító húzás

Emlékezzünk csak vissza az elmúlt 12 év megpróbáltatásaira, ahol Amerika kapitány és serege rengeteg megoldhatatlannak tűnő helyzetet hozott vissza – néha szó szerint – a halál szájából. Persze a gonosztevők mindig egyre erősebbek és furfangosak voltak már eddig is, a Bosszúállók mégsem hátráltak meg egy pillanatra sem, ezért mindig felülkerekedtek a galaxis legkeményebb fazonjain is. Nézzük, a Marvel gonoszok 10 lélegzetelállító húzását.

A Bosszúállók legnagyobb csatáinak egyike (Fotó: Northfoto)

10. Áspis Száj legyőzi Doctor Stange-et

Bosszúállók: Végtelen háború (2018)

Amikor Thanos a Földre küldi a Fekete Rendet, igencsak meggyűlik a Bosszúállók baja a szuper gonosz hadsereggel, hiszen közülük többen is rendkívüli erővel vannak felvértezve. Mind közül a legveszélyesebb Áspis Száj, aki kis híján a földbe (pontosabban falba) döngölte Doctor Strange-et.

9. Ultron tönkreteszi J.A.R.V.I.S.-t

Bosszúálók: Ultron kora (2015)

J.A.R.V.I.S. "testvérének" ereje túl nagy falatnak bizonyult a program számára, és Ultron mindössze néhány pillanat alatt szétzúzta. Tony Stark „Csak Egy Meglehetősen Nagyon Intelligens Rendszere” (J.A.R.V.I.S. jelentése: Just A Rather Very Intelligent System) szerencsére képes volt titokban mentést készíteni emlékeiből, így születhetett újjá Vízióként.

A Bosszúállók és Ultron csatája még csak a kezdet volt (Fotó: Northfoto)

8. Ultron felemel egy egész várost

Bosszúállók: Ultron kora (2015)

Ultron rengeteg fejtörést okozott a Bosszúállók számára, mielőtt le tudták győzni. Ilyen erődemonstráció volt részéről az is, amikor egy hatalmas, általa épített szerkezettel egy egész várost kiemelt a Földről, ezzel megmutatva Vasember csapatának, hogy mire is képes.

7. Ultron átveszi az irányítást a Vaslégió felett

Bosszúállók: Ultron kora (2015)

A Vibránium egy testben lakó AI, aki nem csak rendkívüli fizikai képességekkel rendelkezik, de a hekkelési képességeit sem érdemes alábecsülni. A Bosszúállók számára az egyik legnagyobb kihívást jelentette, amikor néhány pillanat alatt képes volt behatolni Tony Stark Vaslégiójának rendszerébe, majd teljesen átvette felettük az irányítást, ezzel létrehozva a saját haderejét.