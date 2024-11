Disney-hercegnők: Kiderültek a titkok

A mozifilmek révén a „Disney-hercegnők” fogalma természetesen már korábban is létezett a popkultúrában, de csak az ezredforduló környékén lett belőle hivatalos kategória és csapat. A Disney-nél dolgozó értékesítési szakemberek álltak elő az ötlettel, hogy a korábban különböző filmekben szereplő hősnőket egy saját márkanév alatt is egyesítsék.

A 12 Disney hercegnő egyetlen filmben látható együtt, ez pedig a Ralph lezúzza a netet (Fotó: Disney)

Fontos érdekességek a Disney hercegnőkről

A Disney hercegnők csapata az alapításkor még csak kilenc főből állt: Hófehérke, Hamupipőke, Csipkerózsika, Ariel, Belle, Jázmin, Pocahontas, Mulan és Csingiling voltak a tagjai. Közülük Csingiling idővel átkerült egy újonnan megalakuló társaságba, a Disney tündérek közé. Így jelenleg 12 karakter viseli hivatalosan a Disney hercegnő titulust: Hófehérke, Hamupipőke, Csipkerózsika, Ariel, Belle, Jázmin, Pocahontas, Mulan, Tiana, Aranyhaj, Merida és Vaiana.

Jázmin az egyik lekedveltebb Disney-hercegnő (Fotó: AFP)

Nem minden Disney hercegnő igazi hercegnő. A csapat 12 tagjából 11 valóban hercegnői ranggal bír, vagy ahhoz jut a saját történetében, vagy a születése (Jázmin, Aranyhaj, Merida, Vaiana, Pocahontas), vagy a házassága (Hamupipőke, Belle, Tiana), vagy mindkettő (Ariel, Csipkerózsika, Hófehérke) révén. Az egyetlen kivétel Mulan, aki szintén előkelő családból származik, de nem uralkodóiból, és az eredeti rajzfilmben férjhez sem megy.

Ariel és hű társa, Ficánka (Fotó: AFP)

Disney-hercegnők herceg nélkül? Sokáig elképzelhetetlen volt, de ma már ilyen is van. A 2012-ben bemutatott, Merida, a bátor hozott be először olyan Disney hercegnőt, aki nem feltétlenül akart férjhez menni: mivel az elé járuló kérők egyike sem nyerte el a tetszését, inkább úgy döntött, hogy majd akkor választ magának párt, ha annak eljön az ideje. Azóta Elsa és Vaiana is szólóban nyomult az új Disney-hercegnők közül, de azért akadtak közben a hagyományos utat választók is.

Vaiana kalandjai folytatódnak (Fotó: AFP)

A legfiatalabb a hercegnők közül Hófehérke, aki mindössze 14 éves történetének fő eseményei idején. Jázmin is csak 15 esztendős, és évenként felfelé haladva mindig találunk Disney-hercegnőt az adott életkorban. Egészen 21-ig, ugyanis a legöregebb a csapatban Elsa, így egyedül ő számít nagykorúnak a csapatban az USA törvényei szerint.