Mindenki megnézte ezeket a Disney-filmeket, mégsem mentek le senki torkán

Bevétel: 1,05 milliárd dollár

Kevés volt ide a kékre festett Will Smith

Az oroszlánkirály (2019)

Groteszk élményben lehetett része azoknak, akik nagy vásznon tekinthették meg ezt a filmet. Bár a képi világ kapcsán, a megvalósítás minősége miatt nem érhette szó a ház elejét, viszont ezzel a túlzott precízséggel pont azt érték el a készítők, hogy a néző képtelen volt eldönteni valamit: Valójában most egy Disney-mese, vagy egy szafarin forgatott dokumentumfilm pörög a szemei előtt, némi Beyoncé-val a háttérben? A korábbi alkotásoknál felrótt kritikákat itt is bátran meg lehet említeni, azaz újdonságokat nem, de nosztalgiára épített biztonsági játékot már annál inkább tapasztalhatunk.

Bevétel: 1,65 milliárd dollár

A Disney-mesék közül kitűnő alapmű feldolgozása túl steril lett egyesek szerint

A kis hableány (2023)

Rob Marshall moziját abból a szempontból dicséret illeti, hogy ki mert mozdulni a komfortzónájából, ám sokak szerint túlságosan is. A legtöbb embernél az Arielt alakító Halle Bailey kiválasztása verte ki a biztosítékot. A cselekménybe szőtt új elemek, kisebb-nagyobb változtatások, melyek az alaptörténet modernizálását szorgalmazták, valahogy nem passzoltak bele a sztoriba. A képi világ egy családi meséhez túl sötét, bár érthető valamelyest a mély tónus, hiszen a víz alatt sok minden akad, csak épp napfény nem. De felmerül a kérdés: Miért olyan fontos a realista megközelítés egy sellőkről és éneklő tengeri állatokról szóló moziban?

Bevétel: 569 millió dollár

A mozi sok kritikát kapott a főszereplő miatt

A Disney nem áll le

Hiába tehát a megannyi vegyes kritikai visszhang, ami sokszor inkább negatívba csap át, az élőszereplős változatok továbbra is futószalagon érkeznek. Jövőre látogat el a mozikba a Hófehérke, a Lilo & Stitch és egy Az oroszlánkirály spinoff is, de már a Vaiana feldolgozását is forgatják Dwayne Johnsonnal, valamint Catherine Laga'aiaval a főszerepben. A nem túl távoli jövőben pedig olyan projektek várhatók még, mint a Guy Ritchie-féle Herkules, vagy a Raya és az utolsó sárkányt is dirigáló Carlos López Estrada Robin Hoodja.