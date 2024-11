Donald Trump filmszerepei: ilyen az USA elnöke a filmvásznon

Bár Donald Trump a legtöbb esetben magát játszotta, a legnagyobb internetes enciklopédia külön szócikket is szentel filmes alakításainak. Ennek alapján az USA 45. és 47. elnöke 1989 és 2011 között összesen 15 játék- és dokumentumfilmben szerepelt, illetve tucatnyi film készült róla, amelyekben nem csak más színészek bújtak a bőrébe (legutóbb a 2024-ben bemutatott The Apprentice - A Trump-sztori esetében, ami nem tartozik Donald Trump filmszerepei közé), de archív felvételeken ő maga is megjelenik (ezek jellemzően dokumentumfilmek).

Donald Trump filmszerepei közül talán a legismertebb a Reszkessetek betörők 2 (a képen Macaulay Culkinnal)

Fotó: 20th Century Fox

Donald Trump filmszerepei: ezek a legismertebbek

Jóval azelőtt, hogy Donald Trump 2016-ban először megszerezte volna az elnöki széket (majd 2024-ben másodszorra), már kiemelkedő közéleti személyiség volt, elsősorban az üzleti életben és médiaszemélyiségként, márpedig a szórakoztatóiparban (még az őt kritizálók szerint is) hatalmas nyomot hagyott az amerikai kultúrán, például a Miss Universe és Miss USA szépségversenyek megrendezésével vagy aktív szerepével a modern pankráció kialakításában (WWE), illetve egy rakás vezető amerikai márka "sikeres ember" reklámarcaként.

Nem is szólva az olyan tévéműsorokról, mint a 2004 és 2015 között sugárzott The Apprentice, amelynek házigazdája és producere is volt, és amely 20 milliós nézettségével nem csupán az egyik legsikeresebb amerikai tévéműsor lett, de amely meghonosította az üzleti reality formátumát (és amelynek sikere miatt kétszer is felkérték a legnépszerűbb amerikai komédia-show, a Saturday Night Live adásainak vezetésére).

Így aztán az sem véletlen, hogy Trump a hollywoodi rendezők figyelmét is felkeltette, már nagyon korán, az 1980-as évek végén. A Szellemképtelenség című 1989-es vígjátékban például cameoszerepben tűnt fel .Egyik legismertebb filmszerepe a Reszkessetek betörők 2-ben (1992) volt, amelyben az akkor általa tulajdonolt New York-i Plaza Hotel-ben (a film egyik fő forgatási helyszínén) igazítja útba a főszereplő kis Kevint.

Hasonlóan került be a Ben Stiller által rendezett Zoolander és a Hugh Grant főszereplésével készült Két hét múlva örökké (mindkettő 2001-es mozifilm) című alkotásokba, amelyekben ugyancsak önmagát alakította, utóbbiban ráadásul a történet Trump üzleti érdekeltségeit is érintette, ugyanis a film főszereplője befolyásos New York-i ingatlanfejlesztő (egy évvel korábban a Simpson család már az Egyesült Államok jövőbeli elnökeként mutatta be).