Mester Ákos, Juszt László, Bolgár György és társaik: így lopták el a magyar sajtót a kommunisták

- Több kötetben (A média lenyúlásának titkos története, A kultúra megszállása, A tévé megszállása), valamint a Hálózat és a Hamis Gulyás című műsorokban is foglalkozik a tömegtájékoztatás és -szórakoztatás és a kommunista állambiztonság összefonódásának, illetve a hatalomátmentés történetével. Az idén nyáron a tévében is sugárzott, de a legnagyobb internetes videómegosztón azóta is hozzáférhető Elbocsátott légió afféle filmes kiterjesztése ennek a tevékenységnek, esetleg mozgóképes előtanulmány a most novemberben megjelenő A sajtó megszállása című kötethez?

- Abszolút vannak ilyen összefüggések, mivel sokszor párhuzamosan dolgozom a projekteken. De A sajtó megszállása például sokkal inkább szól a Kádár-diktatúráról, semmint a rendszerváltoztatás időszakáról, és alapvetően az ügynök-újságírókra fókuszál. Pontosabban azokra, akiknek az volt a feladatuk, hogy az emigrációt megfigyeljék, bomlasszák, lejárassák a célpontokat, illetve megpróbálják a nagy neveket hazacsábítani. De azért van sok összefüggés a kötet és a film között, vegyük csak azokat a propagandistákat, akik az Elbocsátott légióban szerepelnek. Például a volt ÁVH-s Kanyó Andrást, Berkesi Andrást vagy Ipper Pált. Utóbbi is az Államvédelmi Hatóságon kezdte, egyházi területen dolgozott, tehát az egyházak üldözése, a papok, hívők megfélemlítése, fiatalemberek megfenyegetése, megzsarolása, beszervezése volt a feladata. Innen aztán átrakták, átkerült a Rádióhoz. Ötvenhat után alapító munkásőr volt, találtam egy interjút, ahol elmeséli, hogy tulajdonképpen rendet rakott a vidéki stúdiókban a megtorlás során. Ezt hívhatjuk tisztogatásnak is, nyugodtan. Akkor lépett ki a Munkásőrségből, amikor évekkel később Amerikába küldték tudósítónak, ott kitanulta az újságírói szakmát, majd hazajött, és 1971-ben elindította a 168 órát, ami akkoriban viszonylag szabad szellemű műsornak számított. Ő felügyelte, odavitte azokat a munkatársakat, akikben megbízhatott a diktatúra, akiknek megtanították, hogy meddig mehetnek el, és meddig kell elmenniük. A nyolcvanas években aztán ausztrál nagykövet lett. Ott is erős magyar emigráns közösség volt, szükség volt egy megbízható kommunistára, hogy nehogy túl erős maradjon az a közösség. Ugye, a bomlasztás. Ha megéli, szerintem belőle is „jeles demokrata” lett volna a rendszerváltoztatás után, ahogyan a tanítványaiból, Juszt Lászlóból, a jó Bolgár elvtársból, meg Mester Ákosból. De meghalt. Így a többiek folytatták, folytatják a munkát, elsőként az Antall-kormány lejáratásával. Mivel a sajtó szinte teljes egészében posztkommunista, liberális kézbe került, maradt ’90-ben, mindenhol rendszerkritikus emberekként, idolokként hivatkoztak ezekre a megbízható elvtársakra, direkt jó volt a 168 órával példálózni, hogy ők már akkor odamondogattak az elvtársaknak.