36 éves lett Emma Stone - így jutott el a TV-től az Oscarig

A mai napon töltötte a 36. életévét Emma Stone, Hollywood szeretett színésznője, aki bár a Superbad című vígjátékban debütált először nagyjátékfilmben, de már előtte is kapott kisebb-nagyobb szerepeket olyan sikersorozatokban is, mint a Semmi közepén. A 2007-es kamasz-komédiában nyújtott alakítása viszont egyértelműen beemelte a hollywoodi elitbe a 168 centire nőtt lánykát, akit egyszerűen nem lehet nem szeretni.

Emma Stone 36 éves lett (Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Ron Adar)

A 2010-es évek eleje hozta meg a hírnevet Emma Stone-nak

Két évvel később már a Zombieland Witchita-jaként folytatta útját a siker felé, 2010-ben már főszerepet is kapott a Könnyű nőcske című romantikus vígjátékban, amelyben játéka olyan mély nyomott hagyott a filmes világban, hogy 2011-ben már egyértelműen A+ kategóriás színésznőként gondoltak rá, így Az őrült, dilis, szerelem című romantikus vígjátékban már olyan illusztris társaságban játszhatott, ahol jelen volt mellette Ryan Gosling, Julianne Moore és Steve Carrel is. A szőke szépség, aki vörös hajjal vált ismertté, így vált Hollywood és az egész világ kedvencévé.

A 2007-es Superbad nem csak Emma Stone-nak, de Jonah Hillnek is beindította a karrierjét (Fotó: Northfoto/T.C.D/VISUAL Press Agency)

Nem vagy igazi sztár szuperhős mozi nélkül – gondolták a ’10-es években, ebből pedig Emma Stone sem maradt ki. Immár szőkén alakította Pókember szerelmét, a Csodálatos Pókember szériában, de a magánéletben is párja volt a hálószövő hőst megformáló Andrew Garfieldnak. Az, hogy Emma milyen hatással van a férfiakra, mi sem mutatja jobban, minthogy Andrew még mindig sóvárog iránta, annak ellenére is, hogy Emma már családos anyuka.

Út az Oscarig

A Spiderman után jött a Birdman és Michael Keaton nagy visszaérése, valamint Emma Stone első Oscar-jelölése, mint a legjobb női mellékszereplő, ami az egyre hangosabb filmkritikusokat is elcsendesítette. 2016-ban az egész világot elsöpörte a Kalifornia álom című nagy sikerű musical-film, amelyben Emma ismét vörös hajjal, ismét Ryan Gosling oldalán kapott ismét Oscar-jelölést, ám ezúttal be is zsebelte azt, mint a legjobb női főszereplő. A kislány, aki egykor prezentációt készített a szüleinek, hogy miért engedjék színészi pályára, még harminc éves kora előt hazavitt egy aranyszobrocskát.