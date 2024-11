Eretnek: a film, ami rosszfiút csinált Hugh Grantből

Tom Cruise simán lehozta a suttyó filmproducert (Fotó: Northfoto)

Tom Hanks - Elvis (2022)

Ha van klasszikus „jóember” a mai Hollywoodban a szerepei és nyilvános imidzse révén is, az Tom Hanks. A nagyszerű színész ennek megfelelően nem is játszott szinte sosem gonosz figurát, és amikor megtette, még azt is alaposan elváltoztatva, méretes maszkok alatt tette, mint a rock n' roll királyának karrierjét és életét tönkretevő menedzser, Parker ezredes szerepében.

Tom Hanksre rá sem lehet ismerni Elvis menedzsereként (Fotó: Northfoto)

Chris Hemsworth - Furiosa: történet a Mad Maxből (2024)

Isteni férfiakat és háborús hősöket játszik rendszerint Chris Hemsworth, ami a külsejét tekintve teljesen érthető is. De ő is vágyik időnként valami másra, ezért aztán annál nagyobb örömmel vállalta el, sőt formálta saját képére a kegyetlen sivatagi hadúr szerepét egy olyan filmszéria legújabb darabjában, ami ráadásul ezer szállal kötődik a hazájához, Ausztráliához is.

Chris Hemsworthnek a rosszfiú karakter is jól áll (Fotó: Northfoto)

Hugh Grant - Eretnek (2024)

November 21-től vetítik a hazai mozik az Eretnek című horrort, amiben a mozivászon egykori kedves szépfiúja, Hugh Grant kegyetlen öregúrként terrorizál két fiatal lányt. A fiatal hittérítők rossz ajtón kopogtatnak be, és egy ördögi játszma részesei lesznek, aminek a tétje nem csak a hitük, de az életük is.