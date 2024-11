Ford Fairlane eltűnt a süllyesztőben? Manapság itt találják meg a rajongók

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de hosszú ideje eltűntek a rivaldafényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat első célpontja a Rendőrakadémia jóképű csibésze, Steve Guttenberg volt, majd az Amélie csodálatos életének rég látott sztárja, Audrey Tautou, a kilencvenes évek romantikus üdvöskéje, Meg Ryan, és a szexszimbólum Melanie Griffith nyomába eredtünk. De nézzük csak, hová tűnt Andrew Dice Clay?

Ford Fairlane mindenki nagy kedvence még ma is - Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Amikor még Andrew Dice Clay a csúcson volt

Minden bizonnyal az 1990-es esztendő jelenti Andrew Dice Clay karrierjében a csúcspontot. Ebben az évben a standup előadásával két egymást követő estén is telt házas előadást produkált az óriási Madison Square Garden sportcsarnokban, ez pedig korábban soha egyetlen más komikusnak sem sikerült. De ebben az évben mutatták be a Ford Fairlane kalandjait is, ami Andrew Dice Clay egyetlen igazi hollywoodi filmfőszerepét hozta el, és ami később igazi kultdarabbá vált, többek között a magyarországi nézők körében is (nem függetlenül a remekül eltalált hazai szinkrontól).

Ford Fairlane a magyar rajongók szívébe is belopta magát - Fotó: Youtube

Mi mindent tudunk róla?

New York városának Brooklyn városrészében született 1957. szeptember 29-én Andrew Clay Silverstein néven, oroszországi zsidó bevándorlók leszármazottjaként. Az apja bokszolóból lett ingatlanügynök, majd a fia befutása után az ő karrierjét egyengette menedzserként. Gyerekként két dologgal tűnt ki a kis Andrew: nagyon viccesen utánzott másokat, és ügyesen dobolt. A humor és a zene azóta is meghatározza az életét. Már tinédzserként pénzt keresett különféle rendezvényeken zenélve, majd saját együttessel is próbálkozott, de nem sikerült igazán befutniuk. Ezután inkább a komikus karrierjére koncentrált, ami akkor kapott igazán nagy löketet, amikor kitalálta a The Dice névre hallgató színpadi alteregóját, ezt a rockandroll sztárokról mintázott, bőrdzsekit és napszemüveget hordó, láncdohányos, szexista, mocskos szájú fickót. Egy idő után már hivatalosan is felvette a Dice nevet, a humoristaként elért sikerei pedig kisebb filmszerepek után elvezették a Ford Fairlane kalandjáig – amiben igazából szintén Dice egy változatát játszotta el. Noha mindig igyekszik leszögezni azt, hogy a színpadi énje csak egy fiktív karakter, és ő valójában nem egy ilyesfajta macsó, a magánéletében azért elfogyasztott három feleséget, és az élő adásban elkövetett viselkedésével elérte azt, hogy ő legyen az egyetlen személy, akit kitiltottak az MTV-ből (Music Televison).