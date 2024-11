Gerard Butler 55 éves lett – 10 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a skót macsóról

Élete első forgatásán megmentett egy életet

Mármint nem a filmben, hanem a valóságban. Az első filmszerepét a Botrány a birodalomban című 1997-es moziban kapta, aminek az egyik forgatási szünetében épp az édesanyjával piknikezett egy folyóparton, amikor segélykiáltásokat hallott, és azonnal a vízbe ugorva egy fulladozó fiatal fiút mentett ki a hullámok közül. Kitüntetést kapott a bátorságáért, de szerinte bárki más is ugyanezt tette volna a helyében.

Nem bírja letenni a cigit

Sportos életmódot folytat, csak egyetlen káros szenvedélye van, a dohányzás. Régóta próbál leszokni a cigiről, ennek érdekében pedig mindenféle módszert kipróbált már a tapaszoktól kezdve a hipnózison át a lézeres kezelésig. A leghosszabb idő, amit sikerült kibírnia dohányzás nélkül, a fizikailag óriás kihívást jelentő 300 készítésének fél éve volt, de a forgatás után azonnal újra cigizni kezdett.

Gerard Butler és az örök szenvedélye (Fotó: Northfoto)

Nem egy családapa típus

Sosem nősül meg és nem született gyereke sem. A hollywoodi karrierje kezdetén nevezetes, de nem túl hosszú szerelmi viszony fűzte Jennifer Anistonhoz. Még nem volt felesége, 2014 és 2020 között a nála 17 évvel fiatalabb Morgan Brown volt a párja, jelenleg pedig a 29 éves modell, Penny Lane a randipartnere.

Pályára lépett a kedvenc csapatában

Hatalmas focirajongó, a kedvenc klubja pedig a számára hazai csapatnak számító Glasgow Celtic Football Club. Egy 2011-es jótékonysági meccsen a Manchester United ellen még pályára is lépett a Celtic csapatában, és a Kispályás szerelem című filmben is eljátszott egy Celtic-focistát.

Nyolc filmje vár bemutatásra

Az elmúlt években futószalagon szállítja az újabb és újabb filmeket, főleg az akció műfajban. Legutóbb A gép és a Kandahár főszerepében láthattuk őt akciózni a hazai mozikban, de nem kevesebb, mint nyolc filmje érkezik majd a közeljövőben is. Köztük olyan produkciókkal, mint a régóta várt, sztárparádés gengszterfilm In the Hand of Dante, az Így neveld a sárkányodat élőszerelős változata, vagy a Támadás a Fehér Ház ellen széria újabb darabja.