Gladiátor 2: 15 érdekesség, amit nem tudott az új sikerfilmről

8.

Ridley Scott nagyon szeretett volna orrszarvúkat az első Gladiátor arénás jeleneteibe, ám akkor ez anyagi okok miatt nem valósulhatott meg. Most azonban igen, és a rinocéroszos akciójelenet a Colosseumban jelentőset dobott is a film költségvetésén.

A CGI vadállatok nagyon sok pénzbe kerültek, és nagyon nem sikerültek élethűre (Fotó: Northfoto / JLPPA / Bestimage)



9.

A Gladiátor 2 egyes információk szerint 250, más források szerint 310 millió dolláros költségvetésből készült, ezzel ott a helye minden idők legdrágább produkciói között.

10.

A film forgatásának nagy része Máltán zajlott, és a produkció nem csak helyszínként használta ki a szigetország adottságait, de adózás terén is. Az ottani kedvező szabályok révén 47 millió eurónyi adóvisszatérítést tudtak elszámolni, ami rekordnak számít az Európai Unióban forgatott filmek között.

11.

További fontos forgatási helyszínül szolgált Marokkó is, a műtermi körülményeket igénylő jeleneteket pedig egy angliai filmstúdióban rögzítette a stáb.

12.

A film elején látható tengeri csatát valójában egy sivatagban vették fel, a vizet utólag varázsolták oda digitálisan. A Colosseumot viszont 60%-ban megépítették igazi díszletként.

13.

A forgatás 2023 tavaszán kezdődött, de alig egy hónap után a hollywoodi színészsztrájk miatt abbamaradt. Csak 2023 őszén tudták folytatni a munkálatokat, és akkor már nagyon kellett sietni, hogy beleférjenek az időbe a színészek más elkötelezettségei miatt.

14.

Az első Gladiátornak a zenéje is klasszikussá vált, köszönhetően Hans Zimmer Oscar-jelölést érő dallamainak. Zimmer maga döntött úgy, hogy nem tér vissza a folytatásra, de áldását adta az utódjára, Harry Gregson-Williamsre. A már ismert dallamok pedig azért így is felcsendülnek itt-ott a második részben is.

15.

A Gladiátor 2-t az ausztrálok láthatták először, ugyanis Sydneyben már október 30-án tartottak belőle vetítést. A hivatalos díszbemutatónak London adott otthont november 13-án, a magyar mozik pedig november 14-től vetítik a filmet.