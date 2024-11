Gladiátor II: a felesleges folytatás

Közel 25 éve, az ezredfordulón Ridley Scott sikerrel támasztotta fel tetszhalálából a filmtörténettel egyidős, de főként az 1950-es és 1960-as évtizedekben népszerű peplum (az ókorban játszódó "szandálos, kardozós" filmek) műfaját: a Gladiátor 5 Oscar-díjával (köztük a legjobb film), 4 BAFTA-szobrával és 270 millió dolláros jegyárbevételével nem pusztán kiemelkedő közönség- és szakmai siker volt, de épp ezek okán olyan produkcióknak adott lökést, mint a Trója, a Nagy Sándor, a hódító, a 300 vagy az Agora, és persze egy újabb generáció figyelmét vonta a tematikai műfaj klasszikusaira, amelyekből Scott filmje is merített (Quo Vadis, Demetrius és a gladiátorok, Herkules, Ben Hur, Spartacus, A Római Birodalom bukása stb.). Bár sokan kritizálták történelmi pontatlanságáért, a Gladiátor 2000-ben egy rendkívül látványos, a tömegszórakoztatás igényét művészi erényeket sem nélkülöző perfekcionizmussal kiszolgáló, általános és könnyen befogadható morális üzenetekkel szolgáló hagyományos hőseposz volt – ami a "római álomnak" az arénában fegyverrel és vérrel érvényt szerző bosszúálló hős, Maximus Decimus Meridius halálával kerek, lezárt történetet mesélt el. Vagyis különösebben semmi sem indokolta a Gladiátor II elkészítését – leszámítva az anyagi szempontokat.

Gladiátor II (Paul Mescal és Pedro Pascal)

Fotó: UIP Duna Film

Igaz, nem teljesen arról van szó, hogy Scott két évtized távlatából igyekezett újrafelmelegíteni életműve egyik legnagyobb sikerét, hiszen már a 2000-es bemutató után sorjáztak az ötletek a folytatásra, de ezek ott is maradtak, ahol a - Gladiátor II végeredményét látva - a helyük van: a fiókban. Ugyanis egy kerek, lezárt mesét csak úgy lehet folytatni, ahogyan az például a Star Wars esetében is történt: egy új, de mégis ismerős főhős megteremtésével, aki (már csak a rajongók elvárásai miatt is) szükségszerűen a "nagy előd" nyomában halad, jelenetről jelenetre újraismétli az ő kalandjait, ezzel viszont nem képes a "saját" hőseposzát megteremteni. Az új hős csupán másolat, aki maga is csak másolni tud (legrosszabb esetben pedig a másolat az eredeti mítoszát is rombolja).