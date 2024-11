Kis híján a Dűne sztárja lett Paul Mescal helyett a Gladiátor II. főszereplője

Nehéz is lehet Hollywood egyik legfelkapottabb sztárjának lenni. Minden rendező és stúdió a te arcoddal képzeli el a következő, óriási haszonnal kecsegtető produkcióját, és már nem is tudod eldönteni, mit vállalj el. Valahogy így érezheti magát Timothée Chalamet is, aki lassan egy évtizede van a rajongók és a filmkészítők látókörében, és szerepelt olyan sikerfilmekben, mint a Szólíts a neveden, Dűne vagy a Wonka. Most pedig mindenki epekedve várja Bob Dylanről szóló életrajzi moziját, mely jövő év elején fog debütálni. Ám, nem sokon múlott, hogy idén tovább bővüljön a repertoárja, hiszen a 24 év után folytatott Gladiátor főszerepéért is ő volt hosszú ideig a befutó, noha végül mégsem őt láthatjuk a moziban.

Nem sokon múlt, hogy Timothée Chalamet legyen az új Gladiátor főszereplője (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Chalamet helyett Mescal

Az első részt is dirigáló, lassan 87 éves rendező, Ridley Scott végül nem Timothée Chalamet mellett tette le a voksát. Ennek pedig egy sorozat, a Normális emberek az oka, ugyanis az angol direktor megnézte a szériát, és teljesen elbűvölte Paul Mescal játéka. Rögtön tudta, ő kell neki, ő lesz a következő gladiátor.

„Lefekvés előtt minidig nézek valamit, és csak véletlenül találtam rá a Normális emberekre. Bár nem az én világom volt annyira, mégis elképesztőnek találtam a srác és a lány [Paul Mescal és Daisy Edgar-Jones] játékát.”

- mesélte a The Hollywood Reporter-nek Ridley Scott.

Mescal előtt egyébként még felmerült a Top Gun: Maverick bajszos vadászpilótáját megformáló Miles Teller is, de úgy fest, a Normális emberek megtekintése után Ridley Scott a végsőkig kiállt választottja mellett.

Russell Crowe nélkül elképzelhetetlen lenne Ridley Scott klasszikusa (Fotó: Dreamworks / NORTHFOTO/ZUMA PRESS/(©) Copyright 2000 by Courtesy of Dreamworks)

Az első Gladiátor is majdnem valaki más lett

Nem ez az első eset, hogy a franchise főszereplőjét alakító színész csak a sokadik választás volt. A 24 évvel ezelőtti előzmény főhősét, Maximust, a kor egyik legnagyobb sztárjával, Mel Gibsonnal kívánta eljátszatni a stúdió, ám a döntéshozók végül túl idősnek ítélték a szerep betöltéséhez. Ekkor terelődött a figyelmük előbb Hugh Jackman, majd Antonio Banderas felé, akik inkább nem éltek a lehetőséggel. Így vándorolt végül Russell Crowe-hoz a szerep, és talán már el sem tudnánk képzelni, hogy ne ő alakította volna a családját megbosszulni szándékozó harcost.