A Gladiátor II történelmi hitelessége: a valóság és a fikció Ridley Scott filmjében

Gladiátor II: nem valószínű, hogy az orrszarvúk részt vettek a csatákban

Fotó: UIP Duna Film

David Potter, a Michigani Egyetem görög és római történelem egyetemi professzora szerint egyébként a gladiátorok filmes ábrázolása valószínűleg teljesen téves. Szerinte ugyanis a harcok nem voltak olyan brutálisak, mint a filmekben: a gladiátorok 40 százaléka szabad ember volt, aki pénzért küzdött, és ezek az összecsapások sokkal inkább a WWE és UFC, azaz a pankráció és a kevert-harcművészetek mérkőzéseihez hasonlítottak, bíróval és orvosi stábbal, jellemzően különböző harci stílusok versengésével, így a harcok véresek is lehettek akár, de ritkán halálosak. Potter szerint 10-ből 9 alkalommal nem halt meg senki a küzdők közül. Ellenben a római polgárok fogadásokat kötöttek a nyertesre.

A film történelmi személyeivel, illetve hiteles ábrázolásával is gond van: a Gladiátor II-ben szereplő karakterek közül több is valós személyeken alapult, de ami a filmben történik velük, az merő fikció. 211-ben Caracalla és Geta valóban Róma közös uralkodói lettek, és a feltételezések szerint Caracalla meggyilkoltatta Getát (ami nagyjából megfelel a film cselekményének), de azt is feltételezik, hogy Geta az anyjuk karjaiban halt meg (amiről szó sincs a filmben), viszont a filmbéli Macrinus (a visszavonulását tervezgető Denzel Washington) nem csak sikeres merényletet követett el Caracalla ellen, de három nappal a császár halála után maga is császárrá lett (erről sincs szó a filmben), ráadásul első olyan személyként, aki soha nem volt a római szenátus tagja. Egy évig uralkodott, aztán egy államcsíny után kivégezték (vagyis nem egy gladiátor és egy császár lányának közös fia végzett vele, mint a filmben).