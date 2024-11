Hasonmásversenyt rendeztek az Imádlak utálni sztárjának tiszteletére

Hiába vallja magát egy szerény, texasi srácnak, Glen Powell mégis az új sztárgeneráció tagjának számít Hollywoodban. 2016-ban berobbant A számolás jogával, de legtöbben Tom Cruise oldalán figyeltek fel rá a Top Gun folytatásában. Tavaly pedig már Sydney Sweeney-vel forgatott igazi klasszikus romkomot, Imádlak utálni címmel. Jövőbeli projektjei között pedig olyanokat találunk, mint Arnold Schwarzenegger egyik sikerfilmjének, a Menekülő embernek a remake-je. A hollywoodi szívtipróra végtelenül büszke szülővárosának lakosait pedig a New York-i Timothée Chalamet-hasonmásverseny valószínűleg megihlette, hiszen a múlt hétvégén próbálták megtalálni Powell kiköpött mását is.

Glen Powell Tom Cruise oldalán szerepelt a Top Gun: Maverickben

Hasonmásverseny Texasban

Népes tömeg gyűlt össze a texasi Austin egyik parkjában vasárnap délután. Az esemény apropóját egy, a városban született világsztár, Glen Powell tiszteletére szervezett hasonmásverseny szolgáltatta. A rendezvényre videochaten keresztül maga a színész is bejelentkezett. Személyesen nem tudott megjelenni, hiszen Angliában forgatott épp, de azt megígérte, hogy bárki is lesz a győztes, az illetőnek valamelyik hozzátartozója kap egy szerepet a következő filmjében. A színész ugyanis rendkívül családcentrikus, az eddigi összes mozijában szerepeltek már a szülei. A nyertes kilétéről egyébként az a zsűri döntött, amelyben helyet foglalt a színész édesanyja és nagynénje is, és az első helyezett végül egy Maxwell William Braunstein nevű egészségügyi asszisztens lett.

Timothée Chalamet után Glen Powell is megihletett egy hasonmásversenyt

Glen Powell nem akart a legszexibb lenni

Hollywood feltörekvő sztárja évről évre egyre több, és egyre komolyabb szerepeket kap, ezzel párhuzamosan pedig fokozatosan duzzad a rajongótáborának mérete is. Népszerűségét remekül jelzi, hogy a pletykák szerint a People magazin az év legszexibb férfija címre is őt nézte ki először, olyan nevet megelőzve, mint a Gladiátor II. sztárja, Pedro Pascal, ám a színész nem fogadta el a felkérést, nem lett a magazin címlapfiúja, és a titulus átvándorolt végső tulajdonosához, John Krasinskihez.