Guy Ritchie új filmje Benedict Cumberbatch-al és Anthony Hopkinssal készül

Visszatér a gyökereihez a legvagányabb angol rendező. Guy Ritchie következő filmje a Wife & Dogs című fekete komédia három főszerepére ugyanis korunk legmenőbb színészeit nyerte meg. A főszerepeket Benedict Cumberbatch és Rosamund Pike alakítják, mellettük pedig a 87 éves élő legenda, a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkins is játszik a filmben. Az ígéretek szerint Ritchie az utóbbi évek kevésbé sikerült filmjei után szeretne visszatérni a gyökerekhez és a Blöffhöz hasonló mesterművet alkotni.

Új filmjével térhet visssza Guy Ritchie (Fotó: Northfoto)

Miről is szól majd Guy Ritchie új filmje?

Nos, a Wife & Dogs története egyelőre hétpecsétes titok, de néhány forrás arra enged következtetni, hogy stílusában a Blöff és az Úriemberek keveréke lesz a film, ami az angol felsőtízezer világát mutatja be a maga morbiditásával. Ami okot adhat a reménykedésre, hogy Guy régi alkotótársa, Ivan Atkinson lesz a producere és a társírója a történetnek, amit 2025 februárjában kezdenek el forgatni Londonban.

Ez lehet az új Blöff az első információk szerint (Fotó: Northfoto)

Guy Ritchie végre visszatér?

Sokan erre a pillanatra várnak, mivel az angol fenegyerek a Blöffhöz hasonló mesterművet sajnos nem készített az elmúlt 25 évben. A Robert Downey Jr. és Jude Law főszereplésével készült Sherlock Holmes filmek izgalmas popcorn-mozik voltak, és sokan várják már a 10 éve meghirdetett harmadik részt, ám a projekt egyelőre áll. Ritchie azóta az Aladdinnal csinált sikerfilmet, de A szövetség és a Piszkos hadviselés minisztériuma csúfosan megbukott minden fronton.

Benedict Cumberbatch lesz a film főszereplője (Fotó: Northfoto)

A 87 éves Anthony Hopkins is igent mondott Guy Ritchie-nek (Fotó: Northfoto)

2025 januárjában javíthat Ritchie a romló tendenciáján a Netflixen: Az In the Grey című filmben Jake Gyllenhaal és Henryy Cavill két extraktort alakít, akiknek menekülési utat kell tervezniük egy kolléganőjüknek, akit a fent már említett Rosamund Pike alakít. Érkezik mellett az Ifjúság forrása című kalandfilm Natalie Portman és a 2024-es év legszexibb férfiának választott John Krasinski főszereplésével.

A Wife & Dogs mindenbizonnyal 2026-ban kerül majd a mozikba, de addig is itt vannak az első képek In the Grey című filmből.