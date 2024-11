Ilyen a vörös szörnyeteggé vált Harrison Ford

Nem lehetett azt mondani a Marvelre az elmúlt hétvégén, hogy ne kényeztette volna el a rajongóit. A szuperhősfilmek egyik fő felelőse két jövő évben érkező mozija előzetesét is megjelentette egy Brazíliában tartott, D23 Brazil nevű képregényfilmes eseményen. Ezekenek a képsoroknak köszönhetően láthatjuk, ahogy egy rakás antihős csapatba verődik a Mennydörgők*-ben, továbbá Harrison Fordot, amint Thaddeus Thunderboltként, amerikai elnökből Vörös Hulkká válik.

Az új Amerika Kapitánynak (Anthony Mackie) a Harrison Ford által alakított Vörös Hulkkal is meggyűlik a baja (Fotó: Northfoto)

Mennydörgők*, gyülekező!

A Marvel sorozatából, a többszörös is Emmy-díjra jelölt A Sólyom és a Tél Katonájából és a Budapesten forgatott Fekete Özvegy című moziból megismert arcok összeállnak egy újabb anithős-brigáddá, ez lesz a Mennydörgők*. Ezekből a szerethető rosszfiúkból álló titkos szervezet az amerikai kormány által kerül megbízásra, és útjuk során olyan helyekre látogatnak el, mint a Bosszúállók főhadiszállásaként ismert Stark Torony. Ezen kívül még számos érdekes utalás és izgalmas információ derül ki az újonnan megjelent trailerből, melyet ide kattintva tekinthetnek meg. A film központi karaktereit a Florence Pugh és Sebastian Stan fogják alakítani, de többek között még feltűnik megszokott szerepében Wyatt Russel vagy épp a Stranger Things sztárja, David Harbour is.

A Mennydörgők* lehet a rajongók új kedvenc brigádja (Fotó: YouTube - Marvel Entertainment)

Harrison Ford, a nem zöld Hulk szerepében

A Mennydörgők* speciális előzetesén kívül egy még nagyobb durranása is volt ennek a hétvégének képregényfilmes szempontból. Mégpedig az Anthony Mackie és Harrison Ford főszereplésével fémjelzett Amerika Kapitány: Szép új világ második ízelítőjének megjelenése. Nem véletlen, hogy ezt a két mozit egyszerre promotálták, hiszen mindkét sztori A Sólyom és a Tél Katonája című sorozat fonalát veszi fel. A Sam Wilson (Anthony Mackie) először tűnik fel a nagy vásznon Amerika Kapitány szerepében, és egyből egy nemzetközi konfliktus kellős közepén találja magát, miközben kapitányi rangjáért is meg kell küzdenie. A látványos akciójelenetekben bővelkedő előzetes legérdekesebb pontja mégis a 82. életévét taposó Harrison Fordhoz köthető, amikor is a Golden Globe-díjas sztárszínész vörös színben pompázó, dühödt óriássá változik. A filmet egyébként a Cloverfield Paradox direktora, Julius Onah rendezi, és ahogy a legtöbb Marvel-mozi esetében, Kevin Feige most is jelen van produceri pozícióban.