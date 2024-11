Heti mozipremierek: igazi filmcsemegék érkeztek

Olyan heti mozipremierek várnak arra, hogy magukkal ragadjanak, mint az Arany Pálma-díjas Anora, továbbá egy San Sebastian-i Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott francia sikerfilm, illetve egy misztikus magyar horror is debütál a nagyközönség előtt.

Dwayne Johnsonnak kell megmentenie a Mikulást az egyik heti mozipremierben (Fotó: Northfoto / ZUMAPRESS.com)

Ezek a heti mozipremierek:

1. A hullahó-akció (Red One)

Az újraélesztett Jumanji-filmek rendezője és főszereplője, Jake Kasdan, valamint Dwayne Johnson ismét a legjobbat hozzák ki egymásból. A hullahó-akció egy igazán látványos, vicces és egyben meghökkentő mozi, amelyben – a J.K. Simmons által megformált – Mikulásnak minden oka megvan az óvatosságra, ebben van a segítségére a világ legnagyobb manója (Dwayne Johnson). A szuper manó főnöke eltűnésével a karácsony ünnepe veszélybe kerül, így mivel vészesen közeledik az év legjobban várt napja, a manó segítőtársat kap maga mellé egy menő embervadász személyében, akit a Marvel-univerzumból jól ismert Chris Evans alakít. A páros számos kalandba keveredik a mentőakció során, ahol fagyos szívű, agresszív hóemberekkel és a Krampusszal is meggyűlik a bajuk.

2. Anora

A többszörös amerikai filmrendező, Sean Baker új filmjének középpontjában egy fiatal brooklyni szexmunkás, Ani áll, aki az utcák helyett inkább egy manhattani sztriptízbárban keresi meg a pénzét, így ismerkedik meg Ványával, aki egy oligarcha fia. Ekkor kezdődik el Anora tündérmesébe illő története, ami házaságba torkollik, ám ezt a tehetős orosz szülők nem nézik jó szemmel. Az Anora kritikusai úgy vélik, hogy a mű egy modern és szemérmetlenül realista Micsoda nő átirat, ennek ellenére az idei esztendő Cannes-i Filmfesztivál Arany pálma-győztese lett.

3. Az örökös (Le successeur)

Az Oscar-jelölt Xavier Legrand még mindig képes meglepni a legedzettebb kritikusokat és nézőket is. Legújabb bűnügyi moziját a világ egyik legrangosabb filmes fesztiválján, a San Sebastian-i Nemzetközi Filmfesztivál mutatták be először – mondanunk sem kell, hatalmas sikert aratott. A francia mozi középponjában Elias áll, akit egy híres párizsi divatház művészeti igazgatójává neveznek ki. Elias elképesztően vágyott egy ilyen léptékű előrelépésre, viszont a túlzott elvárások miatt olyan mértékű stressz lesz úrrá rajta, ami már az egészségügyi állapotára is kihat. Amikor pedig elveszíti édesapját, rá kell döbbennie, hogy édesapja öröksége egy nehezebb teher annál, mint egy gyengélkedő belsőszerv.