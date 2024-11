Hollywood legsötétebb titkai: az álompár, akiket Peter Finch akart szétszakítani

Vivien Leigh Hollywood hőskorának legjobb és egyben legszeszélyesebb színésznőinek egyike volt. Hollywood legsötétebb titkainak egyike is az ő nevéhez fűződik, bár az álomgyár humora még őt is utolérte, ugyanis egy legendás film, még legendásabb sztárpárjának adtak ötletet egy nagysikerű filmhez. Leigh ugyanis az ötvenes években végzetesen beelszeretett az Oscar-díjas Peter Finch-be és el akarta hagyni férjét, a legendás angol színészt, Sir Laurence Oliviert. A férjenek azonban volt néhány szava a rögtönzött románchoz.

Laurence Olivier és Vivien Leigh Hollywood aranykorának álompárja volt, házasságuk igen szabados volt (Fotó: AFP)

Hollywood királynőjének szomorú sorsa

Vivien Leigh és Laurence Olivier 1940-ben házasodtak össze. Igazi álompárnak tűntek, elismert színpadi színészek, Leigh éppen friss Oscar-díjas volt Az elfújta a szél című film Scarlettjének eljátszásáért. Leigh nem vállalt sok szerepet, a negyvenes években sokat játszott színházban, miközben szeretett volna gyermeket szülni a férjének, ugyanis előző házasságából már született egy lánya. A gyermek nem akart összejönni, a színésznőnek több vetélése is volt, ami egyre inkább megviselte a mentális egészségét. Közben ő és Olivier nyitott házasságban éltek kimondva, kimondhatlanul, mindketten rendszeresen jártak hírhedt hollywoodi orgiákba, ahol nemre való tekintet nélkül mindketten falták az életet a pletykák szerint. A kapcsolatuk ennek ellenére megingathatatlan volt, tartós szeretőt senki sem tartott, csupán kalandjaik voltak. ám aztán jött egy jóképű ausztrál, aki rendesen felkavart az állóvízet.

Peter Finch csábította el a labilis színésznőt (Fotó: Getty Images)

Peter Finch mindent vitt...volna!

A Vágy villamosa második Oscar-díja után a 40 éves színésznő Sri Lankára utazott, ahol az Elefántjárat című film munkálatait kezdte meg Peter Finch társaságában. A forgatást azonban le kellett állítani, mert Leigh idegösszeomlást kapott, és végül kiszállt a produkcióból és a lényegesen fiatalabb Elizabeth Taylort hívták be a szerepre. Azonban ennyi idő pont elég volt arra, hogy a színésznő viszonyt kezdjen és halálosan beleszeressen Finchbe. A kapcsolatuk a forgatás után is tartott, amiről persze egy ponton túl már Olivier is tudott. Leigh mentális egészsége egyre instabilabb volt, sokan attól tartottak, hogy öngyilkos is lehet egy nagyobb csalódástól a színésznő, Finch meg nagy nőcsábász hírében állt. A férfi végül meg akarta szöktetni Leigh-t, akivel kicselezték a az egész személyzetet és elindultak a repülőtérre. A pletyka szerint Olivier rájött a cselre, és a beteg felesége után indult, akit végül szó szerint hazarángatott a repülőtérről, és ezzel véget vetett a kapcsolatának Finch-el.