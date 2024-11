A Holnap meghalok lehet az első igazán jó magyar horrorfilm?

Mit tenne, ha szent meggyőződésévé válna, hogy már csak órái vannak hátra? A Holnap meghalok főszereplőjét, a nyaralójába magányosan visszavonuló Irmát ugyanis ez az érzés fogja el. A megérzése nem véletlen, hiszen a másnapi időpont megegyezik édesanyja halálának dátumával, aki szintén a 34. születésnapján vesztette életét. Ahogy halad előre a cselekmény, főhősünk körül egyre több furcsa dolog történik, és már nem lehet követni, mi az álom, és mi a valóság. Cibulya Nikol rendezői díjnyertes debütálásában Kurta Niké tűnik fel Irma szerepében, akit korábban a Kút, illetve az Örök tél című filmekben láthattunk. Továbbá feltűnik még a filmben Kerekes Márton, Meyer Lili és Makranczi Zalán is. A műfajt tekintve nem vágta könnyű fába a fejszéjét az elsőfilmes direktorhölgy, hiszen hiába írunk 2024-et, a magyar filmgyártásban még mindig nem vetette meg a lábát a horror műfaja.

Kurta Niké a Holnap meghalok Irmájaként

Hiánypótló mű lehet a Holnap meghalok

Nem találja magát könnyű helyzetben az, aki olyan filmet keres, ahol rettegés közben hazai arcokat lát. Ugyan a horror testvérével, a thrillerrel már többen is próbálkoztak itthon, főleg az ezredfordulót követően. Ilyen volt a Fehér isten, A hurok, vagy az igaz történetet feldolgozó A martfűi rém is. Ám, ha kifejezetten magyarországi horrorokat keresünk, csak rettentő csekély számban találunk. Nem színtiszta horrornak számít, de annak elemeit vonultatja fel Bodzsár Márk Drakulics elvtársa, vagy Pálfi György Taxidermia című drámája. Azonban a legnagyobb határozottsággal a szocialista éra 1977-es Defekt című filmje mondható horrornak, amelyben Kern András játszotta a főszerepet. Ezután viszont évtizedeken át tartó hiátust következett, melyet Bergendy Péter 2021-ben megjelent Post Mortem-je töltött be. Bár közel fél évszázad elválasztja az előbb említett műveket, közös jellemzőjük, hogy ugyan hiánypótló munkák, enyhén fogalmazva sem sikerültek jól. Így a műfaj még egyértelműen gyerekcipőben jár Magyarországon, és az eddigi produktumok nem tették túlzottan magasra a lécet, de bízzunk benne, hogy Cibulya Nikol filmjének sikerül megugrania azt!

