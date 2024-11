Egy férfi pokolra száll, hogy előkerítse egy másik levágott fejét

A rögtön ezután forgatott Hozzátok el nekem Alfredo Garcia fejét-ben pedig ki kell ásni a temetőben egy koporsót, és meg kell keresni a címszereplő fejét, küzdeni kell érte, és bizarr párbeszédbe elegyedni vele (innen jött a Sin City Tarantino által rendezett epizódjának egyik emlékezetes mozzanata). Merthogy Peckinpah az általa többször eltemetett műfaj számos elemét, de leginkább megsiratott szellemiségét olyan filmekbe örökítette át, mint a Hozzátok el nekem Alfredo Garcia fejét.

Ha úgy tetszik, a film neo-western – legalábbis az 1970-es években játszódó történetben a western szelleme kísért. De Peckinpah más műfajokból is merít: ébenfekete humora és társadalomkritikájának egy része a szatíráké, cinikus hősei és cselekményfordulatai részben a krimikből, film noirokból származik, fizikai erőszakábrázolása már-már a horrort, pszichés vizsgálódása a thrillert közelíti, párkapcsolati bonyodalmai és lelki folyamatai a drámához kötik, és persze akkor még ott a tömény akció és a road-movie is. Így együtt pedig hamisítatlan Peckinpah-filmet adnak a különféle műfaji elemek, amelyeknek segítségével a rendező könyörtelenül mutatja be a bosszú és árulás, az erő és gyengeség, a bűn és becsület, a szerelem és halál összeütközését, a legerőszakosabb jelenetben is szinte költői látomásban megfogalmazva a keserűség és megszállottság személyességét.

Hozzátok el nekem Alfredo Garcia fejét

Fotó: United Artists

A Hozd el nekem Alfredo Garcia fejét a kétségbeesettség és őrület véres filmköltészete – bizonyos értelemben a rendező, a pályáján és életében egyaránt lejtmenetbe került Sam Peckinpah kétségbeesettségének vallomása.

Olyannyira személyes, hogy a főszerepet alakító Warren Oates már puszta megjelenésével is a rendező alteregójává válik: vékonyka bajsza, a jóformán folyamatosan viselt napszemüvege (amit egyenesen Peckinpah-tól kölcsönzött), a fizikai lepusztultság és a testtartás, az állandósult szeszfogyasztás mind-mind a rendező "személyes kellékei" (persze az önsorsrontásban Oates nagyon is azonosult rendezőjével).