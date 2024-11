Barbenheimer helyett idén Glicked: Meghódítja a mozikat a Gladiátor 2 és a Wicked

Tavaly egy játékbaba és az atombomba feltalálója robbantotta fel a mozikat, idén ezt pár szandálos pasi és egy zöld boszorkány teszi meg. Míg tavaly a Barbenheimer jelenség tarolt a világon, idén a Glicked javíthat az idei gyatra mozis eredményeken. A Glicked vagyis a Gladiátor 2 és a Wicked című musical együtt debütál a Hálaadáskor az amerikai vásznakon, és óriási bevételre számíthat mindkét film.

A zöld boszorkány lesz a nyertese a Glicked jelenségnek a mozikban (Fotó: YouTube)

Glicked: Akkora durranás lesz, mint a Barbenheimer?

Tavaly a Barbie közel 1,45 milliárd dollárt termelt világszerte, míg a hét Oscar-díjjal jutalmazott Oppenheimer 975 milliót keresett, ezzel az év két legjövedelmezőbb filmjévé avanzsáltak. Sokan egyszerre, egymás után mentek megnézni a két filmet, ami egy kifejezetten cseles marketingfogás volt az alkotóktól, ezzel jelentősen megemelve mindkét film bevételét. Idén Hálaadáskor a Glicked lesz az új Barbenheimer az előrejelzések szerint, ugyanis egyszerre mutatják be az itthon már játszott, és nem túl erős kritikákat kapott Gladiátor 2 című filmet, valamint az Óz, a nagy varázsló előtörténetének számító Wicked című musicalt. A Variety jóslata szerint a zöld boszorkány zenés története jobban fog teljesíteni a kasszáknál, de a Gladiátor folytatásának sem kell szégyenkezni.

Paul Mescalnak legalább ilyen erővel kell harcolnia a Wicked ellen a mozipénztáraknál is (Fotó: Northfoto)

Mennyit hozhat a Glicked?

A szaklap szerint a Wicked 100-125 millió dollár közötti nyitóhétvégét produkálhat, de a régvárt musical egyesek szerint akár 150 milliót is hozhat az első öt napján. Ezzel megközelítőleg hasonló nyitást produkálhat, mint anno a Barbie, ami 162 millióval kezdett tavaly az amerikai mozikban. A 145 millióból készült giagmusical első része (a második 2025 novemberében jön) jelentősen ráver a Gladiátor 2-re, ami a jóslatok alapján 65-80 millióval nyithat. A Gladiátor 2 ezzel hasonlóan nyitna, mint a 80 millióval debütáló Oppenheimer, ám amíg azt a filmet a közönség és a kritika is éltette, addig sajnos ez a Gladiátor 2-ről nem mondható el. Sokan azt várták, hogy a római kori kosztümös film nagy Oscar-kedvenc lesz, de a Paul Mescal, Pedro Pascal és Denzel Washington nevével fémjelzett film kisebb bukás is lehet, lévén 250-300 millió dollár között van valahol a költségvetése, marketingköltségek nélkül. Ellenben az Cynthia Erivo, Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével készült Wicked, ha elég erősen tartja magát, akár a Barbie bevételét is megközelítheti.

A Gladiátor 2 már látható a magyar mozikban, a Wicked december 5-től nézhető meg.