Jövőre szárnyal be a mozikba az élőszereplős Így neveld a sárkányodat - előzetes

Cressida Cowell gyermekkönyvei alapján teremtette meg a többek között a Shrek és a Madagaszkár figuráit is megalkotó DreamWorks az egyik legsikeresebb trilógiáját, az Így neveld a sárkányodat-filmeket. A főszereplő Hablaty, a kissé kétbalkezes viking ifjú, valamint az általa megszelídített Fogatlan névre hallgató sárkány meséi másfél milliárd dollárnál is több bevételt termeltek a stúdiónak. A tavalyi évben be is jelentették, egy kicsit újragondolt új epizódot készítenek, melynek bemutatója már vészesen közeleg. A hangsúly valóban a kicsin van, ugyanis az élőszereplős verzió első trailere alapján teljesen ugyanazt kapjuk, mint amit a 14 évvel ezelőtti, első animációs mozi adott nekünk.

Az Így neveld a sárkányodat élőszereplős verziójában is benne lesz Gerard Butler

(Fotó: YouTube)

Így neveld a sárkányodat (hogy sok pénzt hozzon a házhoz)

Hollywoodra évek óta jellemző hozzáállás, hogy teljesen új alkotások helyett inkább régi, bevált klasszikusok feltámasztását szorgalmazzák. Ebben nincs akkora anyagi rizikó, hiszen az egyik legkellemesebb érzéssel, a nosztalgiával rendkívül egyszerű a nézők tömkelegét becsalogatni a mozikba. Azonban még remake vagy reboot-projektekkel is óvatosan kell bánniuk, hiszen egy jelentősebb változtatás máris azt eredményezheti, hogy komoly hátrányból indul a film. Elég csak az élőszereplős A kis hableányra (és annak bukására), vagy a közkedvelt videójáték adaptációjára, a Sonic, a sündisznóra gondolni. Mindkét produkció esetében változtattak valamit a főhős megjelenésében, és az internet népe fel is lázadt. Utóbbi esetében végül annyira hangosra sikeredett a fanatikusok felháborodása, hogy a készítők elhalasztották a premiert, mert a megszokott küllemre kellett visszavarázsolniuk a kék sündisznót.

Az Így neveld a sárkányodat egyperces, rövidke ízelítőjéből is látszik, az alkotók nem igazán mertek változtatni semmin, szinte érintetlenül hagyták az animált alapanyagot. Ugyanaz a híres betétdal, és a napokban 55. életévét betöltő Gerard Butler is megint itt van, ráadásul most nem csak hangban, hanem hús-vér valójában. Ám a leginkább szembetűnő azonosságot a mindenki kedvencének számító Fogatlan karakterén láthatjuk, akit gyakorlatilag egy az egyben átmásoltak az animációs meséből a vikingkosztümös színészek közé. Mindezek láttán jogosan merülhet fel az emberben a kérdés: akkor mégis miért készül el ez a film? Ám, nagy eséllyel mindannyian tudjuk rá a választ.