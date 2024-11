Falfehér bőr és örök kárhozat – 30 éves az Interjú a vámpírral

Az 1990-es években a vámpíros tematikájú filmek már sokadik virágkorukat élték. Kezdve a Gary Oldman által fémjelzett Drakulával, Quentin Tarantino és Robert Rodriguez élvezetes agymenésének számító Alkonyattól pirkadatigon át, egészen a műfaj átgondolásának számító Pengéig. Azonban ebből a díszes társaságból is kiemelkedik Neil Jordan mozija, amely rendkívüli sztoriját a kor legnagyobb sztárjaival mesélte el. Az Interjú a vámpírral szereposztása nem kisebb neveket tartogat, mint Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Christian Slater vagy Antonio Banderas. A 30. születésnapját ünneplő vámpírmozit néhány érdekességgel segítünk felidézni.

Kirsten Dunst, Brad Pitt és Tom Cruise, az Interjú a vámpírral főszereplői

Az Interjú a vámpírral rejtelmei:

Christian Slater szerepe eredetileg Joaquin Phoenix tragikus koraisággal, 1993-ban meghalt testvéréé, River Phoenixé lett volna. Slater a filmért kapott teljes fizetését, mind a 250 ezer dollárt felajánlotta két jótékonysági szervezetnek, amelyek közel álltak a fiatalon meghalt színészhez; Gyakori, hogy a színészeknek sok időt kell eltölteniük a sminkszobában, ám ebben az esetben nem az idő volt a fő problémájuk. A színészeknek ugyanis 30 percig egy rendkívül kényelmetlen pozícióban, fejjel lefelé kellett lógniuk a sminkelés előtt. Tették ezt azért, hogy az erek jól láthatóan kidudorodjanak a fejükön, így a sminkeseknek könnyebb dolguk volt elérni a szereplők vékony, már-már átlátszó bőrének hatását;

A maszkmesterek munkáját segítette a különleges, sminkelés előtti procedúra

3. Brad Pitt gyűlölte a filmet, pontosabban annak forgatását. Szinte depresszió közeli állapotba került, mert zavarta a kosztümje, a kontaktlencséje, továbbá az is, hogy zárt, sötét térben forgattak. Egy ponton felhívta az ügynökét is, hogy ott akarja hagyni a filmet, ám az felvilágosította, 40 millió dollárba kerülne neki ezt megtenni a szerződések miatt;

4. Kirsten Dunst hiába vállalt fontosabb mellékszerepet, nem nézhette meg a filmet, mert túl fiatal volt, mindössze 11 éves, és a szülei nem engedték neki;

5. A híresen alacsony Tom Cruise-nak emelkedőre kellett állnia több jelenet forgatása során is, hogy ne legyen akkora a magasságbeli különbsége kollégáival szemben;