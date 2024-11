Lee: Asszony a fronton, aki az életét kockáztatta a II. világháborúban

Bátor, háborús hősnőről készült film érkezik hamarosan a magyar mozikba. A Lee című film az Oscar-díjas Kate Winslet főszereplésével részben Magyarországon készült. Az életrajzi film Lee Millernek állít emléket. A kritikusok már imádják a filmet, sokak szerint újabb Oscar-díjat is hozhat a Lee Kate Winsletnek.

Kate Winslet a Lee című filmeben Lee Miller szerepében

Lee: Modellből lett hős

Lee Miller élete a II. világháború kitörésével 180 fokos fordulatot vett. A volt modell a Vouge magazinnak dolgozott, majd a háború alatt fotósként tevékenykedett, és a csatatérről tudósított. Miller testközelből tapasztalta meg a halált, a csatatéren elesett katonák mellett a nácik rémtetteit is saját szemével látta, ezzel az életét is kockáztatta a bátor asszony, aki nem csak hős volt, de feleség és anya is egyben. A film apropóját egy 1977-es interjú adta, ami teljesen bemutatja, mit is élt át Lee Miller a háború alatt.

Az Oscar-díjas Marion Cotillard is csatlakozott a stábhoz

Kate Winslet hitt a Lee-ben

Azt gondolnánk, hogy Kate Winslet nevére megnyílnak a pénztárcák Hollywoodban, de nem így történt. A filmet producerként is jegyző 49 éves színésznő 8 évig házalt az ötletével, mire kapott annyi pénzt, hogy megindulhasson a forgatás. A büdzsé azonban nem volt elég, ezért a forgatás utolsó két hetén a sztár a saját keresetéből állta a színészek és a stábtagok fizetését. A Lee című filmet részben Magyarországon forgatták, többek között Fóton, és a Puskin moziban tartották a hazai premierjét, amin a színésznő is részt vett személyesen.

Alexander Skarsgård is nagyot alakít a Lee-ben Fotó: Northfoto

Kik játszanak a Lee-ben?

Kate Winslet A-listás sztárokat terelt össze a filmhez; az Oscar-díjas Marion Cotillard a Vouge egykori főszerkesztőjét alakítja a filmben, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Noémie Merlant a Zendaya-val édeshármasozó Josh O'Connor alakítja Winslet fiát, míg férjét a szexi skandináv sztár Alexander Skarsgård. A film eddig 18,5 millió dollárt keresett, leginkább Európában. A kritikusok egyöntetűen dicsérik a filmet, sokan úgy gondolják, hogy Kate Winslet 8 éves kitartása újabb Oscar-jelölést hozhat a színésznőnek.

A Lee című filmet november 14-től játsszák a magyar mozik.