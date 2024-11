Ki is Paul Mescal, a Gladiátor 2 sztárja?

A Normális emberek furasrác szerepével robbant be a köztudatba (Fotó: Northfoto)

Paul Mescal, a Gladiátor

A gyors siker után jött Ridley Scott hívása, aki az ifjú színészben látta a megfelelő Luciust, aki 24 évvel ez első film után méltó utódja tudna lenni Russell Crowe-nak, méghozzá olyan szupersztárok társaságában, mint Pedro Pascal vagy a kétszeres Oscar-díjas Denzel Washington. A szerepre eredetileg Timothée Chalamet, Miles Teller, Austin Butler és Richard Madden votl kinézve, azonban Mescal színpadi alakítása meggyőzte Scottot a színészi játékáról és a megfelelő fizikai adottságairól is. A színész Londonban játszotta A vágy villamosa című darabot, amiben sokat kellett egy szál trikóban mászkálni és a 87 éves rendező ekkor tudta, hogy Paul alkalmas a szerepre. Ettől függetlenül brutális gyúrás várt Mescalra, hogy felkészült legyen a gladiátor szerepére.

Az Aftersun Oscar-jelölést hozott Mescalnak (Fotó: AFP)

Hogyan tovább Paul Mescalnak?

Egy közel 300 millió dolláros költségvetésű produkció főszerepe nagy felelősség és sok múlik rajta, így Paul Mescal további karrierje is. Az elővetítések alapján nincs félnivalója a színésznek, Russell Crowe méltó utódja és sokak szerint egy második Oscar-jelölésre is készülhet. Amíg kiderül, hogy szupersztár lesz-e, addig sem fordít hátat a függetlenfilmes gyökereinek: jövőre a History of Sound című I. világháborús drámában láthatjuk, illetve a Hamnet című fikciós drámában ismét Jessie Buckley oldalán, amiben William Shakespeare-t fogja alakítani. Mindemelett Paul modellkedik is, jelenleg a Loewe nevű spanyol divatmárka egyik arcaként is ismert, illetve a Rolexet is reklámozza.