Kim Basinger árnyéka önmagának - Így néz ki a 9 és fél hét 70 éves sztárja

Felismerhetetlen lett a nyolcvanas évek szexszimbóluma. Kim Basinger 70 évesen már csak árnyéka önmagának, ahogy a szebb napokat látott Meg Ryan is, ám ő legalább hosszú idő után jelentkezett egy új filmmel. Kim Basingert azonban 2017 óta nem láthattuk a vásznon, ekkora játszotta el a Elena Lincoln szexiskedő szerepét A sötét ötven árnyalata című filmben, ami egy újabb szög volt a karrierjének a koporsójában. Kim azóta hátat fordított Hollywoodnak, nem vállalt új szerepet, pedig az erotikus filmek és a vígjáték mellett drámában is bizonyított a sztár: A szigorúan bizalmas című filmért még Oscar-díjat is kapott a sztár.

Kim Basinger leginkább a néhai Michael Jacksonra kezd hasonlítani

Hol van Kim Basinger?

Messzire ment Hollywoodtól és kerüli a nyilvánosságot is, nagyon ritkán fordul meg társasági eseményeken. A színésznő karrierje az említett Oscar-díjas filmje után vett lejtmenetet. Sajnos őt is elérte a kilencvenes évek átka, amikor negyven felett már szinte alig írtak vállalható szerepet színésznőknek. Utána sok vacak filmet forgatott még a színésznő és sajnos hozott egy rossz döntést is: eredetileg őt akarták illetve Helen Mirrent felkérni Az ördög Prádát visel című filmbe Miranda Prisley szerepére, de a sztár passzolta a lehetőséget, így Meryl Streep lecsapott a lehetőségre, ami legendás díva másodvirágzásának alapfilmje lett, és nem mellesleg 2006 egyik legzajosabb sikere. Basinger a szexmániás Elena előtt utóljára Ryan Gosling és Russell Crowe társaságában forgatott egy valamire való filmet: a Rendes fickók bár nem robbantott kasszát, de a kritika és később a közönség elismerte az krimi-vígjátékot, ám Kim kimaradt a dícséretből.

Már A sötét ötven árnyalatában is brutálisan eltorzult a külseje

Mi lesz veled Kim?

Nem tűnik úgy, hogy Kim Basingert vissza akarna térni Hollywoodba, az imdb.com szerint még tárgyalás alatt sincs olyan sorozat vagy film, amiben értintett lehetne a sztár. Visszavonultan él tengerparti házában, élvezi a természet közelségét. Rossz nyelvek szerint azért sem kap szerepet már, mert sajnos a fent említett Meg Ryanhez hasonlóan kicsit túlzásba vitte a szépészeti beavatkozásokat, és a legfrissebb képét elnézve, nehezen tudnánk ezzel az állítással vitatkozni. Azért reméljük, hogy egy nagy szerep még vár a lassan 71 éves egykori szexszimbólumra, de addig is idézzük fel a legforróbb pillanatait Mickey Rourke-al a 9 és fél hétből.