Könyvadaptációk, amik 2025-ben érkeznek

A legtöbb könyvadaptáció-mozit általában nagyon vegyes visszhang kíséri, nem volt ezzel másképp még az örök klasszikus Keresztapa sem. De, mint azt az említett film is bizonyítja, több a jó filmadaptáció, mint a silány, illetve a gyengébbek úgyis feledésbe merülnek. A 2025-ös esztendő viszont nagyon izgalmas címekkel kecsegteti a könyvmolyokat, a filmzabálókat és természetesen azokat is, akik csak simán megnéznének egy jó filmet. Összeszedtük az elkövetkező év 5 olyan könyvből fakadó mozifilmjét, amely nagy sikert érhet el a közönség körében.

Talán napjaink leghíresebb könyvadaptációja érkezik a mozikba 2025-ben (Fotó: Universal Pictures)

Könyvadaptációk, amelyek nagyot mehetnek a filmvásznon

Bridget Jones – Bolondulásig

Helen Fielding egykori sikerkönyvei a filmvásznon is hatalmasat mentek, ennek örömére pedig a brit írónő 2014-es sikerkönyve, a Bolondulásig is megfilmesítésre került és 2025-ben már láthatjuk is Pontosabban 2025. február 13-án, így minden bizonnyal a Valentin-időszak legnézettebb filmje lesz a Bridget Jones: Bolondulásig című film. Popcornt és papír zsebkendőt elő, hiszen a kétszeres Oscar-díjas Renée Zellweger visszatér, hogy negyedjére is inspirációt nyújtson a női hősöknek. A következő Jones-mozi körül már most nagy a felhajtás, emellett pedig rengetegen hangot adtak a negatív érzelmeiknek is, hiszen a könyvet nem ismerők meglepődtek az előzetest látva, hogy Marc Darcy halott. Az elkövetkező Bridget Jones film a női lélek egy újabb fejezetébe enged betekintést az „egyedülálló anyuka Bridget” szemüvegén keresztül.

A téboly otthona igencsak sikergyanús mozinak ígérkezik (Fotó: Bookouture)

A téboly otthona

Freida McFadden 2022-es bestsellerje, a The Housemaid kis hazánkban egy sokkal hangzatosabb címmel vált híressé a pszicho-thriller kedvelő könyvmolyok körében. Talán a 2025-ös esztendő egyik legnagyobb durranásának ígérkezik a könyv filmadaptációja, hiszen a gyönyörű és elképesztően tehetséges Sydney Sweeney fogja megszemélyesíteni a főhős, Millie Callowayt házvezetőnőt, aki Nina (Amanda Seyfried) családjánál kezd dolgozni és hamar rádöbben arra, hogy a Winchester család titkai sokkal sötétebbek és rémisztőbbek a sajátjainál. Ha a két hölgy neve nem lenne elég vonzó, itt van még egy többszörös sikerfilm rendező, Paul Feig is. Ő dirigálja ugyanis a megtévesztéssel és manipulációval átszőtt, végletekig feszült remekmű mozi változatát.