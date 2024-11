Ő hódította el a 2024-es év legszexibb férfija címet

Jövőre már 40 éves hagyománnyá fog válni, hogy minden egyes naptári évben a People című magazin megválasztja a legszexibb férfit, és a szerencsés kiválasztott, akit ezzel a titulussal tisztelnek meg, helyet kap a magazin borítóján is. Olyan nőcsábászok szerepeltek eddig az újság címlapján, mint Mel Gibson, Sean Connery, Denzel Washington, Hugh Jackman, Dwayne Johnson vagy Chris Evans. Ahogy a felsorolt nevekből látni lehet, többnyire színészek kerültek fel a borítóra, de az évek során akadt a nyertesek között énekes (Adam Levine) és sportoló is (David Beckham). Sőt, olyan is előfordult, hogy valaki két különböző évben is meg lett választva. Ilyen volt például Johnny Depp, Geroge Clooney vagy Brad Pitt. A magazin idén sem cselekedett másként, és nyilvánosságra hozta, kit tartanak ők a 2024-es év legszexibb férfijának, ki az, aki ehhez a díszes társasághoz csatlakozhat.

A 2024-es év legszexibb férfijának választott John Krasinski

(Fotó: Photo Image Press)

A legszexibb férfi idén: John Krasinski

Az idei évben sem történt váratlan döntés abból a szempontból, hogy most is egy színésznek ítélték oda ezt a rangot. De ki is John Krasinski? A filmkedvelőknek nagy valószínűséggel nem kell bemutatni a 45 éves, színészként és rendezőként egyaránt tevékenykedő családapát, ellenben azoknak, akik számára kevésbé ismert a neve, máris összefoglaljuk, miben láthatták őt eddig. Első komolyabb szerepe volt egyből az, ami igazán meghozta neki a hírnevet, és talán ebből a sorozatból ismerik a legtöbben a mai napig. Ez pedig nem volt más mint az Office, mely Andy Gervais A hivatal című szériájának amerikai újragondolásaként vált népszerűvé, és Krasinski is itt lett egy mindenki által kedvelt jófiú. Nagyot ugorva az időben, a szituációs komédiát korszakoltó horrorfilmre cserélte. A Hang nélkül-t ő maga írta, rendezte, és feleségével, Emily Blunttal még a főszerepet is eljátszották. Legutóbb pedig nagy vásznon Sam Raimi Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmjében tűnt fel, ahol a Fantasztikus Négyes egyik tagját, Reed Richrads-t alakította.

Miért pont ő?

A magazin minden évben aktívan figyeli a közösségi média különböző platformjait, azon belül is azok kommentszekcióit, hogy az alapján szűrje le, kik a legfelkapottabb helyes pasik az adott évben. Ezt követően megkérnek különböző női hírességeket, valamint a szerkesztőségük tagjait, hogy adják le voksaikat, majd konzultálnak egy fókuszcsoporttal, és mindezek után kikerül egyetlen név a kalapból. Ám kérdéses, mégis mi indokolhatta Krasinski idei győzelmét? Hiszen a színész a korábbi években sokkal tevékenyebb volt, idén nem is láthattuk semmiben, tavaly is csupán a Jack Ryan című sorozatának negyedik évadjával jelentkezett.