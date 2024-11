Leonardo DiCaprio 10 legjobb alakítása, amit látni kell!

Viharsziget (2010)

A címbeli sziget egy világtól elzárt börtön is, ahova Amerika legveszélyesebb elmebetegeit zárják. Viszont egyikük megszökik és az ügyet kivizsgálandó, a szigetre érkezik két nyomozó, akik hamarosan furcsa jelenségekkel találkoznak: mintha ez az ügy másról is szólna, és az egyikük elméjének mélyét is érintené. A bravúros csavarokkal teli és igazán ütős befejezéssel bíró filmben Leonardo DiCaprio erősítette a tételt: a színészeknek mindig hálás feladat egy mozi az őrültekházában.

A Wall Street farkasa (2013)

Martin Scorsese és DiCaprio számos emlékezetes filmet készített már együtt, de egyik sem sikerült olyan fergetegesen humorosra és szórakoztatóra, mint a pénzügyi szélhámos Jordan Belfort hihetetlen, de igaz története. A főszerepben Leonardo DiCaprio kiélhette minden harsány színészi gesztusát, hiszen egy szélsőséges karaktert formál meg egy őrült szatírában.

Leonardo DiCaprio egyik legszélsőségesebb karaktere, Jordan Belford szrepében (Fotó: Northfoto)

A visszatérő (2015)

Az ötvenedikbe lépett DiCaprio lényegében hazajár az Oscar-gálára: elképesztő mennyiségű, összesen tizenegy olyan filmben játszott, amit a Legjobb film Oscar-díjára jelöltek, és őt magát is hatszor nominálták színészi kategóriákban. Nagyon sokáig ő számított a leghíresebb és legelismertebb olyan színésznek, aki nem nyerte el soha az Oscart, míg végül A visszatérő főszerepéért sikerült díjra is váltania a nominációt. Ebben bizonyára a forgatás körülményeinek legendája is segített neki, és persze itt is lenyűgözőt nyújtott. Ezúttal teljesen másképp, eszköztelenebbül és inkább a testével játszva, a jelenléte erejét használva. Mert ebben a filmben pont erre volt szükség.