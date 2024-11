Rengeteg sztárszínész szerepel az új magyar krimivígjátékban

A Ma este gyilkolunk a fiatalabb és idősebb korosztály számára is felhőtlen szórakozást ígér és október 31-től már látható a mozikban. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban a különleges díszbemutató estéjén a Hír TV Svenk stábja készített exkluzív interjút a hamarosan 81 éves közönségkedvenccel, Koltai Róberttel és a frissen debütált film producerével, Lajos Tamással. Koltai Róbert elárulta nekik, kinek a hatására lett színész.

A hajdan egy Poirot-szerű szerepnek köszönhetően híressé vált sorozatszínész egy mindentől távol eső színészotthonban elkövetett bűntény megfejtésére vállalkozik, és ahogy egymás után módszeresen kihallgatja a gyanúsítottakat, rá kell jönnie, hogy a tettest megtalálni mesterdetektívhez méltó feladat lesz. „Ne felejtsd el, ezek színészek! Főállásban hazudnak – épp ezért lesz nagyon nehéz dolgunk” – mondja Tolnai Tivadar.

Sztárok a vásznon

Az Agatha Christie stílusát vígjátéki elemekkel ötvöző filmben újra együtt játszik a legendás Kern–Koltai páros – őket a közönség nagyvásznon legutóbb 27 éve, a nagy sikerű, feledhetetlen A miniszter félrelép című produkcióban láthatta együtt - írja a Magyar Nemzet.

A Ma este gyilkolunkban rajtuk kívül egy sor kiváló színész – Bodrogi Gyula, Jordán Tamás, Bálint András, Pogány Judit, Bánsági Ildikó, Hámori Ildikó és Takács Kati – is szerepet kapott. A fiatalabb generációból ugyancsak számos remek művész, többek közt Hermányi Mariann, Stefanovics Angéla, Bánki Gergely, Gyöngyösi Zoltán, Keresztes Tamás, Herczeg Adrienn, Elek Ferenc és Pál András is feltűnik a mozivásznon.

„A Kern–Koltai párosról A miniszter félrelép idején kiderült, hogy senki sem viccesebb náluk magyar filmen, most pedig végre újra együtt játszanak, és egyértelmű, hogy azóta is tökéletes köztük a kémia – mondja Fazakas Péter, a Ma este gyilkolunk rendezője. A Ma este gyilkolunk a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 23.30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés szokás szerint vasárnap reggel 7.30-kor lesz. A műsornak a Ma este gyilkolunk című filmet bemutató egyik részletét már most meg lehet nézni.