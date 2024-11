Amióta a futball létezik, a magyar a sportágba bolondulásig szerelmes nemzetek közé tartozik. Másfél évszázados történelme során megannyi örömittas és keserű emléket adott nekünk a labdarúgás, viszont a mai nap kizárólag az ünnepről szól. 1953. november 25-én az Aranycsapat megsemmisítő vereséget mért Anglia válogatottjára az "évszázad mérkőzésén". Ebből a napból idővel a magyar labdarúgás napja lett, melyet most mi is megünnepelnénk, hiszen ez a hihetetlenül népszerű sport számos film témájaként is szolgált. Amíg pedig várjuk, hogy a hétvégén újra gólt szerző Szoboszlai Dominik vezényelte válogatottunk ismét olyat hajtson végre, ami megihleti a hazai filmkészítőket, a mai nap apropóján listáztuk a legjobb futballtematikájú magyar alkotásokat.

A magyar labdarúgás napja összehozta listánkon a futballt és a filmet (Fotó: Nemzeti Filmintézet)

Mit nézzünk a magyar labdarúgás napja alkalmából:

Két félidő a pokolban (1961)

Fábri Zoltán talán nem is sejthette, milyen hosszú, évtizedeket átívelő útra bocsátja azt a történetet, melyet ő maga filmesített meg először, 1961-ben. A második világháború kellős közepén, egy kijevi hadifogolytáborban a megszálló, német csapatok válogatottja többször is labdarúgó mérkőzésen csapott össze a szovjet foglyokból verbuvált kerettel. Az utolsó meccsük története ihlette meg a híres magyar rendezőt, aki a Két félidő a pokolban címet adta művének. Andy Vajna közreműködésével létrejött a moziból egy remake is, az 1981-es Menekülés a győzelembe, melynek főszereplői Sylvester Stallone, Michael Caine és Pelé voltak. A '81-es film forgatása egyébként Budapesten zajlott, az egykori Hungária körúti stadionban.

Sylvester Stallone volt az egyik főszereplője a magyar film remake-jének (Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Lorimar Film Entertainment)

Régi idők focija (1973)

Egész könnyű azonosulni Sándor Pál mozijának főhősével, akinek semmi más nem fontos az egész világon, csak a foci. Egy mosodában dolgozó férfi, név szerint Minarik Ede egyetlen életcélja, hogy csapata végre az első osztályban szerepelhessen. Ezért pedig kész bármit feláldozni: a munkáját, a családját, szóval mindent. A két világháború között játszódó, burleszket idéző mű főszerepében ismét Garas Dezső tűnik fel, a Két félidő a pokolban című filmhez hasonlóan.