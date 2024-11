Margot Robbie szerint a Babylon 20 év múlva igazi klasszikus lesz

Az idő sok mindenre képes. Be tudja gyógyítani a sebeket, illetve kultikus művet képes csinálni- egy-egy bukott moziból. Margot Robbie szerint a Babylonra is ez a sors vár, a szavain felbuzdulva pedig listába is szedtük, melyik kasszáknál elhasalt filmekből lett később közönségkedvenc.

Óriási várakozás övezte a 2022-es év végén (hazánkban 2023 elején) megjelent Damien Chazelle-filmet, a Babylont. Ám amennyire várták a hollywoodi boldog békeidőket feldolgozó művet, legalább akkora csalódásként érte az embereket a végeredmény, a mozinézők és a kritika is egyaránt bírálta. A 80 millió dolláros költségvetését sem tudta visszatermelni, illetve a mindössze három Oscar-jelöléséből egyet sem tudott elhódítani. Mindezek ellenére a nézők egy kisebb rétege azt állította, hogy a Brad Pitt és Margot Robbie filmeposza egy igazi, nagybetűs remekmű, mely megelőzte a korát. Margot Robbie a Babylon női főszerepét töltötte be

(Fotó: ZUMAPRESS.com / ZUMAPRESS.com/© 2022 by Entertainment Pictures) Margot Robbie ígéretes jövőt jósol a bukott mozinak A film ausztrál színésznője, az első gyermekét a hónap elején világra hozó Margot Robbie is osztozik ezen a véleményen, a bukott moziról a Talking Pictures című podcastben beszélt, ahol a Babylont A remény rabjaihoz hasonlította, mert a Stephen King sztoriból született Frank Darabont-mozi is megbukott megjelenésének évében, és csak később lett belőle mindenki kedvenc börtönfilmje. Az emberek 20 év múlva majd lehet azt mondják, hogy »Várjunk csak, a Babylon nem szerepelt jól anno? Ez őrület!«. Továbbra sem tudok rájönni, miért gyűlölték az emberek [a Babylont] - vázolta vízióját a színésznő. Jake Gyllenhaal hollywoodi debütálását beárnyékolta a mozi rossz fogadtatása

(Fotó: Entertainment Pictures) Díszes társasághoz csatlakozhat a Babylon Igazság szerint nem csak Morgan Freeman és Tim Robbins brománcát hozhatta volna fel példaként a művésznő. Akad még jó néhány olyan mára már kultikussá váló mozi, mely a saját korában vagy megbukott anyagilag, vagy éppen csak hozott valamennyit a konyhára. Ezekből hoztunk párat a továbbiakban: A dolog (1982) John Carpenter antarktiszi rémfilmjében egy alakváltó idegen lény fenyegeti a Kurt Russell vezette kutatócsoportot. A havas horror hangulatáról az állandó bizonytalanság keltette feszültség gondoskodik, ugyanis senki sem és semmi sem az, aminek látszik. Költségvetés: 15 millió dollár Bevétel: 20 millió dollár

Kurt Russell talán nem is sejtette, hogy a valaha készült egyik legjobb horrorban vállalt főszerepet

(Fotó: KPA Honorar und Belege / KPA Honorar und Belege/KPA / Heritage-Images) Szárnyas fejvadász (1982) Sokak szerint a valaha készült legjobb sci-fit alkotta meg Ridley Scott 1982-ben. Ez volt a Szárnyas fejvadász Harrison Forddal a főszerepben, mely egy replikánsok után kutató, épp a nyugdíjba vonulás határán lévő fejvadász disztópiában játszódó történetét meséli el. A Star Wars diktálta gyors tempóval és akciódús jelenetekkel nem tudta tartani a lépést a lassan csorgó cselekmény, talán emiatt nem kedvelték a korában.

Költségvetés: 30 millió dollár Bevétel: 41 millió dollár Harrison Ford a 35 évvel később készült folytatásban is szerepelt

(Fotó: Entertainment Pictures / Entertainment Pictures/(©) Copyright 1982 by LADD COMPANY.) A remény rabjai (1994) A siker szinte mindig borítékolható, ha Stephen King írását akarja valaki adaptálni. A magyar származású Frank Darabont filmje mégsem lett rögtön siker. Igaz, a mozi 1994-ben jelent meg, tehát abban az évben, amely a Forrest Gumpot, a Ponyvaregényt vagy a Leon, a profit adta az utókornak. Költségvetés: 25 millió dollár Bevétel: 29 millió dollár Tim Robbins és Morgan Freeman börtönsztoriját minden idők legjobb filmjének tartják

(Fotó: Itv / NORTHFOTO/© 1994 by Entertainment Pictures) A nagy Lebowski (1998) A Coen-fivérek az 1996-os Fargoval magasra tették valószínűleg a lécet, és sokaknak csalódás lehetett a nézőknek a véres krimi-vígjáték után egy munkanélküli bowlingozó hippi mindennapjait nézni a vásznon. Költségvetés: 15 millió dollár Bevétel: 48 millió dollár A film sajátos humorát és hangulatát nem is lehet mihez hasonlítani

(Fotó: Entertainment Pictures) Félelem és reszketés Las Vegasban (1998) Sokak szerint Terry Gilliam túl kemény fába vágta a fejszéjét, amikor Hunter S. Thompson azonos című regényének megfilmesítése mellett döntött. Bár a film megpróbálta a lehető legjobban visszaadni a könyv sajátos hangulatát, a moziba látogatók gyomra mégsem tudta könnyen befogadni a látottakat. Költségvetés: 18 millió dollár Bevétel: 10 millió dollár Johnny Depp zseniálisat alakított a moziban, mégsem lett a film kasszasiker

(Fotó: KPA Honorar & Belege / KPA Honorar & Belege/KPA / Heritage-Images) Harcosok klubja (1999) A filmtörténelem egyik legtöbbet idézett mozija A remény rabjaihoz hasonlóan elveszett a rengetegben, csak öt évvel később. 1999-ben szinte minden hétre jutott egy igazi nagy durranás (Mátrix, Toy Story 2, Star Wars I. - Baljós árnyak) és a fogyasztói társadalmat kritizáló mű nem tudott kitűnni a kasszasikerek közül, Brad Pitt kockahasa ide vagy oda. Költségvetés: 63 millió dollár Bevétel: 101 millió dollár Edward Norton magában beszélget a film egyik jelenetében

(Fotó: Entertainment Pictures) Donnie Darko (2001) Jake Gyllenhaal belépője Hollywoodba keserédesre sikerült. Ugyan a kritika imádta a Donnie Darkot, a kor közönségének túl sötét volt, illetve a sztori egy pontja talán túlságosan emlékeztette az amerikai nézőket a 2001. szeptember 11-ei támadásokra.

Költségvetés: 6 millió dollár Bevétel: 7 millió dollár

