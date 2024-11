Nincsenek véletlenek! Kiköpött Marlon Brando a Titanic sztárja

Marlon Brando élete során megannyi kiváló filmben szerepelt, viszont ezzel párhuzamosan közel ennyi botrány is fűződik a nevéhez. Vegyük például a legismertebb szerepét, Don Vito Corleonét, azaz a Keresztapát. A filmtörténelem egyik alappillére mind maga a mozi, mind Brando zseniális alakítása is, nem véletlenül kapott érte Oscar-díjat is, amit végül nem volt hajlandó átvenni. Maga helyett egy indián nőt küldött a színpadra, ezután pedig kitört a botrány. Ez az eset is jól illusztrálja, micsoda színész, és mekkora botrányhős volt ő egyben. Nem is csoda, hogy pár évvel ezelőtt Bill Fishman úgy döntött, megfilmesíti a kétszeres Oscar-díjas színész életét, a főszerepre pedig kiválasztotta Billy Zane-t.

Marlon Brando leghíresebb szerepében is láthatjuk majd Billy Zane-t

Marlon Brando lesz Billy Zane mentőöve?

Billy Zane-nek ugyan a Titanic előtt még akadtak komolyabb szerepei. Feltűnt a Vissza jövőbe folytatásában, illetve David Lynch sorozatában, a Twin Peaksben is, de kijelenthető, karriere csúcsát egyértelműen a hajókatasztrófa történetének szereplőjeként érte el. Azóta nem igazán találják meg a jó ajánlatok, sok esetben saját magát alakítja, viszont az a kritika nem érheti, hogy nem próbálkozik vagy szeretne dolgozni, mert közel 200 projektben vett részt élete során. Még Sas Tamás romantikus vígjátékában, az S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízásban is vállalt egy kisebb szerepet. A Marlon Brando életének egy rövidebb időszakát elmesélő mozira már öt éve rábólintott, a produkció azóta húzódott, viszont már zajlanak a munkálatok, és egy újabb kép is előkerült, melyen Zane éppen az ikonikus keresztapakosztümben látható, a hasonlóság pedig egészen döbbenetes. Vajon Billy Zane-től is láttunk egy Brendan Fraserhez hasonló, legendás visszatérést Hollywoodba, vagy az egész Brando-mozinak nagyobb lesz majd a füstje, mint a lángja?