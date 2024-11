Elment az összes pénz a sminkre? Csalódáskeltő a Marlon Brando életéről szóló film előzetese

A Keresztapa címszereplőjét alakító Marlon Brando élete már évek óta filmért kiáltott. Öt évvel ezelőtt el is indult egy projekt, amikor Bill Fishman előállt a Waltzing with Brando ötletével, aztán fel is kérte Billy Zane-t a főszerepre. Azonban ezt követően éveken keresztül síri csönd lengte körül a mozit, idén viszont felrobbantották a netet a Zane-ről készült képek, és mindenki lázba jött a maszkmesterek kiváló munkája láttán. A produkcióhoz időközben olyan nevek csatlakoztak még, mint a Nevetséges Napóleon főszereplője, Jon Heder, Az elveszett ereklyék fosztogatói óta radar alatt lévő Tia Carrere, Mick Jagger fia, James Jagger, valamint az Oscar-díjas Richard Dreyfuss. A szkript Bernard Judge memoárja alapján készült, és Brando 1969 és 1974 közötti éveit fogja elmesélni. Most napvilágot látott az film előzetese is, ami viszont nem aratott osztatlan sikert, és a kommentelők ízekre szedték.

Marlon Brando Keresztapa körüli éveit dolgozza fel a film (Fotó: YouTube)

Marlon Brando meggyőző, minden más már nem

A Titanic sztárjának küllemére ugyan egy rossz szó sincs, csak dicséretet kap a hozzászólóktól, viszont azon kívül szinte mindennel elégedetlenek.

Olyan, mintha egy mesterséges intelligencia által alkotott életrajzi film lenne. Én drámára számítottam

- írja az egyik kommentelő.

Tény, az előzetes hangulata alapján sokkal inkább hajaz a film egy alsóbb kategóriás vígjátékra, mintsem egy Oscarral kecsegtető, komoly hangvételű életrajzi drámára. Pedig ezt várta a filmkedvelő közönség a korábban megjelent képek láttán. Sokan a trailerhez választott zenét kifogásolják, mert szerintük egyáltalán nem illik a látottak hangulatához. Mások pedig egyenesen a mozi promóciójával megbízott munkatárs menesztését követelik, még bízva abban, hogy csak a kedvcsináló sikerült félre, a film még menthető.

Összességében egy rendkívül olcsó mű képét festi le ez a bő két perc, és az feltételezhető, hogy a Billy Zane és Marlon Brando közötti elképesztő hasonlóságon kívül, amivel a film kampányol, semmi mást nem tudnak érdemben felmutatni az alkotók. Így fennáll az esélye már most, hogy óriási bukás lesz a mozi.