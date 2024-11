Mastroianni és Fellini: egy legendás barátság és egyetemes hatású együttműködés

Az édes élet (Marcello Mastroianni és Anita Ekberg)

Fotó: Pathé

A harmadik közös filmet 17 év kihagyás után forgatták: A nők városa (1980) Fellini egyik álmán alapul és eredetileg arról volt szó, hogy egy Ingmar Bergmannal közös film része lesz, de végül a közös vállalkozás nem valósult meg, helyette Fellini leforgatta a maga teljes, egész estés filmjét, amelyben alteregója (Mastroianni) afféle modern Odüsszeuszként egy szürreális látomásban utazik keresztül férfi és női vidékeken, hogy feldolgozza magában a nőkkel (és volt feleségével) kapcsolatos viszonyát.

Ezt követően a legendás filmes táncos páros, Fred Astaire és Ginger Rogers tiszteletére készült (eredetileg tévéfilmnek szánt) Ginger és Fred-en (1986) dolgoztak együtt, amelynek férfi főszerepét Fellini a felesége (és sokszor múzsája), Guiletta Masina kedvéért osztotta Mastroiannira, mivel a legendás színésznő korábban csak színházban dolgozott együtt Fellini kedvenc színészével. A film egyszerre nosztalgikus hattyúdal és vitriolos szatíra a televíziós szórakoztatás túlkapásairól: az idősödő énekesnő Amelia (Masina) és egykori párja, Pippo (Mastroianni) 30 év után ismét találkoznak egy karácsonyi tévéműsor alkalmával, hogy előadják Ginger Rogers és Frad Astaire híres szteppszámának saját verzióját, miközben nem csupán a férfi erőtlenségével, de a emlékeikkel és a szórakoztatóipar közegével is meg kell küzdeniük (a film miatt, sértőnek ítélve azt, Ginger Rogers be is perelte Fellinit).

Az utolsó Fellini-Mastroianni film az ugyancsak szürreális, a Cinecitta stúdió 50. évfordulójának tiszteletére készült, a dokumentumfilm és a fikció határait elmosó filmes önéletrjajz, az Interjú (1987) volt. Az önmagát alakító rendező egy vele riportot készítő japán tévéstábot lát vendégül a legendás olasz filmstúdióban, ahol életre kel az illúziók világa, miközben egy nem létező film (egy Kafka-adaptáció) forgatásán a nézők is betekintést nyernek a filmkészítés folyamatába, és amelyben az önmagát alakító Mastroianni egyszerre jelenik meg tévéreklám-hősként és éli újra, 30 év múltán Az édes élet kalandjait Anita Ekberggel, teljessé téve az "interjút", egy portrét a rendezőről és magáról a moziról.