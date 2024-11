Megőrül az internet Matthew McConaughey receptjéért

Az 55. életévét nem is olyan rég betöltő sztárszínészt már igen sok szerepben láthattuk. Játszott ő már szerelmes reklámügynököt, dörzsölt védőügyvédet, világot megmentő farmert, kiégett nyomozót és halálos beteg cowboyt is. Azonban a konyhában elég ritkán lehet látni a vásznon, emiatt sokan úgy gondolhatták, a főzés nem az ő terepe, de mint kiderült, a texasi szívtipró még ehhez is ért. Erre egy podcastben derült fény, melynek Matthew McConaughey a vendége volt.

A Matthew McConaughey-filmek részét idáig nem igazán képezték a főzős jelenetek (Fotó: Hahn Lionel/ABACA / NORTHFOTO)

Matthew McConaughey, a konyhatündér

A romantikus komédiák egykori királya a 2 Bears, 1 Cave című műsorba látogatott el, és nem érkezett üres kézzel a házigazdák és a hallgatóság legnagyobb örömére. Matthew McConaughey-ról ugyanis hamar kiderült, szeret és tud is főzni, magát egyenesen pedig egy „tonhalsaláta-mesternek” titulálta. Amit hozott magával, az pedig tonhalsaláta receptje, melyet minden vasárnap este el is készít, és a hozzávalókat fel is sorolta:

Az alap egy jó tonhal, ahhoz óvatosan hozzáadok elegendő citromlevet és ecet, majd vaszabival kevert majonézt, apróra vágott vöröshagymát és csemegeuborkát, szárított jalapeño paprikát a ropogós állag miatt, és almát is, hogy kicsit édes legyen. És én mindig teszek bele még csemegekukoricát, és a legvégén egy kevés fagyasztott zöldborsót is

- osztotta meg a receptet a színész.

Továbbá még azt is hozzátette McConaughey, hogy attól csak még jobb lesz, ha egy éjszakát állni hagyjuk a hűtőben.

A saláta egyébként teljesen meghódította a TikTokot, az interjúrészletet közel 5 millióan látták. Azóta pedig már rengetegen elkészítették az Oscar-díjas sztárszínész kedvencét, és mindenkinek nagyon ízlett.