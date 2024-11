55 éves a texasi szívtipró, Matthew McConaughey

1969. november 4-én, 55 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Matthew McConaughey, egy texasi család harmadik gyerekeként. A színészet felé már igen korán elkezdett kacsintgatni, a húszas évei elején meg is kapta első filmszerepét, ezután pedig rengeteg zsánerben próbálta ki magát. Játszott A texasi láncfűrészes gyilkos visszatérésében, nagy kitérőt tett a romantikus vígjátékok irányába, nem félt megmutatni kidolgozott felsőtestét sem, és végül megismerkedett a drámaibb szerepekkel is. A déli államból való származását mindig is büszkén vállalta, előszeretettel vállal olyan munkákat, ahol kamatoztathatja ízes beszédét. Pályafutásának színes palettájából tartunk egy gyorstalpalót cikkünkben, amelyben az ünnepelt legfontosabb és egyben legkiválóbb alakításait gyűjtöttük össze.

55 éves lett a texasi szépfiú, Matthew McConaughey (Fotó: Nick Wechsler Productions / NORTHFOTO/© 2012 by Entertainment Pictures)

Tökéletlen idők (1993)

A Tökéletlen idők az a gondtalan fiatalságról szóló mozi, ami nemcsak Matthew McConaughey karrierjét indította be, hanem megszülte magából a sztárszínész leghíresebb szállóigéjét is: „Alright, alright, alright.” Egyedül egy dolgot sajnál McConaughey a filmmel kapcsolatban, a vásznon történő debütálását a forgatás ideje alatt elhunyt édesapja már nem láthatta.

Matthew McConaughey első fontosabb szerepe a Tökéletlen időkben volt

(Fotó: Alphaville Films / Entertainment Pictures/(©) Copyright 2004 by 20041109)

Az igazság ára (2011)

Michael Connelly regénye alapján készült mozi főhőse egy olyan védőügyvéd, akinek aztán vastag a bőr a képén. Nem fél anyagilag lehúzni azokat, akik számára nem nagy veszteség pár ezer zöldhasútól megválni. Az egyik leendő ügyfele láttán is felcsillannak lelki szemei előtt a dollárjelek, azonban rá kell jönnie, sokkal keményebb fába vágta a fejszéjét, mint gondolta. Bár a filmhez szorosan nem kapcsolódik, ugyanezzel a címmel készült egy sorozat is a regény alapján, mely már a harmadik évadát tapossa.

Ügyvédet is hitelesen tud alakítani

(Fotó: f90 / ZUMAPRESS.com/© 2011 by Lionsgate)

Magic Mike (2012)

Minden bizonnyal megunta az előző mozijában hordott öltönyt, és megpróbált minél kevesebb ruhadarabot magán tartani. Erre remek alkalom volt a Magic Mike, ahol egy sztriptízbár tulaját alakítja, aki maga is előszeretettel lejt táncot hiányos öltözetben, a hölgyek legnagyobb örömére.

Ilyen az, mikor megunja, hogy öltönyben kell folyton szerepelnie

(Fotó: Nick Wechsler Productions / NORTHFOTO/© 2012 by Entertainment Pictures)

Mud (2012)

Egy menekülő bűnözőre rátalál két kalandvágyó, fiatal srác. A főszereplő Mud csak két dolgot szeretne: ne találjanak rá azok, akik a fejét akarják, és hogy ismét találkozzon szerelmével. Matthew McConaughey számára igazi hazatérés volt a szerep, hiszen Texasban játszódik a sztori, alakításával pedig egy olyan rendező figyelmét is felkeltette, mint Christopher Nolan, aki akkor döntötte el, hogy McConaughey lesz a Csillagok között főszereplője, amikor látta ezt a filmet.