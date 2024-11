Határtalan pixeles bohóckodás Jack Blackkel – íme a Minecraft-film előzetese

Néhány nappal ezelőtt ünnepelte megjelenésének 13. évfordulóját napjaink egyik legsikeresebb videojátéka, a Minecraft, amelyért korosztálytól függetlenül megannyian rajonganak. A játék egy határtalan világot biztosít a felhasználói számára, ami csak arra vár, hogy a játékosok felfedezzék, és természeti adottságait felhasználva alkossanak, építkezzenek, és kockáról kockára fejlesszék azt a maguk kedve szerint. Hogy mennyire magával tud ragadni ez a világ, azt mi sem jelzi jobban, minthogy a sajátos képi megvalósítással rendelkező videojáték tavaly októberben már 300 millió eladott példánynál járt. Nem is csoda, hogy a filmstúdiók meglátták benne a potenciált, és a mozifilm projektje már egy évtizeddel ezelőtt, 2014-ben útnak indult. Azonban 2025-ig még várniuk kell a játék fanatikusainak, ekkor fog majd megjelenni a Jack Black és Jason Momoa neveivel turbózott adaptáció.

A Minecraft-mozi látványvilága impozánsnak tűnik

(Fotó: YouTube)

A történet szerint négy magánéleti problémákkal küzdő embert egyszer csak beszippant egy portál, és a Minecraft világában találják magukat. Ahhoz, hogy kijussanak onnan, szövetségbe kell lépniük a játék ikonikus karakterével, Steve-vel (Jack Black), és rengeteg feladaton át kell zúzniuk magukat, miközben a számos emblematikus játékszereplővel kereszteződik az útjuk. A két húzónév mellett Danielle Brooks (Narancs az új fekete) és Emma Myers (Wednesday) is feltűnnek majd a moziban, amit a Nevetséges Napóleon, valamint egy korábbi Jack Black-film, a Nacho Libre rendezője, Jared Hess dirigált.

Jack Black karaktere, Steve fog majd segíteni a fogságba esett embereknek

(Fotó: YouTube)

Vajon a Minecraft-film is bukás lesz?

Az az ember érzése, mintha a videojátékokat feldolgozó filmek eleve bukásra lennének ítélve, mégis szép számmal jelentek meg az elmúlt évtizedekben. A stúdiókat nyilvánvalóan temérdek pénz víziója vezényli, hiszen a mai kor egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenysége asztali számítógépen vagy konzolon játszani, és ezáltal olyan jövedelmező, adaptációra váró alapanyagnak tekintik Hollywood fejesei a játékokat, mint egykor a könyveket. Azonban egy-két kivételtől (The Last of Us-sorozat) eltekintve szinte az összes ilyen mozi rettenetesre sikerült, és a rajongók felháborodottságát és csalódottságát eredményezte.